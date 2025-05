Première cause de mortalité au Bénin : Le pays tend vers la maîtrise du paludisme

Photo d'illustration : pixabay

En avril 2024, le Bénin a lancé une campagne de vaccination visant à protéger les enfants contre le paludisme, une maladie qui demeure la première cause de consultation, d’hospitalisation et de décès dans le pays, particulièrement chez les enfants de moins de cinq ans. Un an après le début de cette initiative, les résultats sont au-delà des attentes, suscitant l’optimisme parmi les responsables de la santé.

Landry Kaucley, directeur de la vaccination et de la logistique à l’Agence des soins de santé primaire, a exprimé sa satisfaction quant à l’impact de cette campagne. ‹‹ Globalement, je pense qu’on peut être satisfait de cette première année. Ce n’était pas gagné d’avance parce que c’est un vaccin qui est arrivé avec beaucoup de préoccupations autour ››, a-t-il déclaré sur la Radio nationale. Grâce à une stratégie ciblée, le vaccin a été déployé dans les zones les plus à risque, permettant d’observer des signes prometteurs dans la lutte contre le paludisme.

La campagne a débuté dans trois zones sanitaires pilotes que sont Allada-Toffo-Zè au sud, Savalou-Bantè au centre et Banikoara au nord. Ces zones ont été choisies sur la base de données de stratification qui ont mis en lumière les régions avec une forte incidence et mortalité liées au paludisme. Au total, huit départements et 38 communes ont été identifiés, avec un focus sur 16 zones sanitaires, dont trois ont été retenues pour le projet pilote.

Les résultats de la couverture vaccinale sont impressionnants. Plus de 95 000 enfants ont reçu la première dose, dépassant ainsi les prévisions initiales. ‹‹ Ces résultats de la campagne de vaccination constituent un indicateur d’acceptabilité et d’accessibilité à la vaccination ››, a souligné le docteur Kaucley.

Le vaccin antipaludique est administré en quatre doses, dont trois avant l’âge d’un an et une quatrième à 18 mois. Environ 85 000 enfants âgés de 6 à 23 mois sont attendus pour recevoir ces injections entre 2024 et 2025. Les résultats de la première dose, administrée à six mois, sont jugés très satisfaisants. 52 % des enfants ont reçu la deuxième dose. La sensibilisation continue des parents demeure cruciale pour garantir que tous les enfants reçoivent toutes les quatre injections nécessaires.

Malgré ces avancées, le Dr Codjo Dandonougbo, coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme, insiste sur l’importance de la prévention. ‹‹ La vaccination est essentielle, mais elle doit être accompagnée de mesures préventives ››, a-t-il rappelé. Parmi ces mesures : l’utilisation de moustiquaires imprégnées, l’installation de grillages aux fenêtres et aux portes, ainsi que la consultation médicale en cas de symptômes.

Alors que le Bénin compte étendre la vaccination contre le paludisme à d’autres zones sanitaires, les résultats de cette première année offrent un espoir tangible dans la lutte contre cette maladie dévastatrice. Les autorités sanitaires restent déterminées à poursuivre leurs efforts pour protéger les enfants et réduire l’impact du paludisme dans le pays.