Bénin – Niger: Yayi et Soglo multiplient les rencontres au cours de leur séjour à Niamey

Dans le cadre délicat de la médiation visant à résoudre la crise entre le Bénin et le Niger, deux figures politiques éminentes du Bénin, Nicéphore Soglo et Yayi Boni, se sont engagées activement à Niamey. Leur mission, entamée le lundi 24 juin 2024, est empreinte de rencontres stratégiques et de discussions intenses avec plusieurs personnalités.

Dès leur arrivée, les anciens chefs d’État ont été accueillis par des responsables gouvernementaux nigériens, marquant ainsi le début d’une série de rencontres cruciales. Le mardi 25 juin, ils ont eu l’honneur de rencontrer le président nigérien en exercice, signe de l’importance accordée à leur médiation. Le lendemain, c’est avec les anciens chefs d’État nigériens, dont le Général Salou Djibo et Ousmane Mahamame, qu’ils ont partagé des discussions confidentielles, centrées sur les défis actuels et les pistes de résolution envisageables.

Pour le moment, le contenu exact des échanges avec le Général Salou Djibo n’est pas divulgué. Mais on peut bien imaginé que la crise entre les deux pays frères a été au cœur des discussions. Les anciens présidents ont exploré diverses solutions potentielles pour apaiser les tensions et rétablir des relations sereines entre le Bénin et le Niger.

En parallèle, la délégation béninoise dirigée par le Président Boni Yayi a également pris le temps d’échanger avec la communauté béninoise résidant au Niger. Cette rencontre a été l’occasion de rappeler l’importance du respect des lois nigériennes et de maintenir un rôle actif en faveur de la paix entre les peuples des deux nations selon nos informations.