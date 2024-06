Bénin : Talata fait visiter la Gdiz aux Chancelleries d’Afrique francophone et de France

Ce vendredi 28 juin, la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata Zimé Yérima a fait visiter la Zone industrielle de Glo-Djigbé aux Chanceliers d’Afrique francophone et de France. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre de la 11e Conférence internationale des Grandes Chancelleries d’Afrique francophone et de France qui s’est tenue à Cotonou du 24 au 28 juin 2024.

La délégation conduite par la deuxième autorité du pays a été accueillie par le directeur général adjoint de la Sipi-Bénin Sa. A ce niveau, Faki Adjé, a expliqué à ses hôtes les réels objectifs que vise l’instauration de cette zone. Il a par la suite fait une présentation sur le niveau d’avancement des travaux, les perspectives, le nombre d’investisseurs qui sont plus d’une trentaine déjà, le nombre d’emplois directs créés qui est d’environ 12.000, ainsi que les travaux de développement de la deuxième phase de 400 hectares qui est en cours. On retient à ce niveau que, la zone économique de Glo-Djigbé est étendue sur une superficie de 1640 hectares et a atteint son niveau actuel en moins de deux ans d’exploitation.

Il a fait également savoir que la première phase a été entièrement achevée et 400 hectares sont exploités par les investisseurs qui sont déjà installés sur les lieux. Il n’a pas manqué de rappeler que la Gdiz est le résultat d’un Joint-Venture entre la République du Bénin et le Groupe Arise, partenaire technique chargé d’aménager, de promouvoir, de développer et d’exploiter la zone. La délégation a par la suite effectué une visite dans les différentes unités de productions installées au sein de la zone. A l’issue de la visite, les hôtes de la vice-présidente du Bénin ont exprimé leur satisfaction et ont invité les responsables à ne pas baisser les bras.

Rappelons qu’en prélude à la 11e Conférence internationale des Grandes Chancelleries d’Afrique francophone et de France, la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata Zimé Yérima avait déjà effectué une visite au sein de la zone. « Il fallait faire visiter aux hôtes les centres d’intérêt. Je me suis dit qu’il n’y a pas meilleur endroit que la Gdiz pour leur faire découvrir le nouveau Bénin que nous sommes en train de construire avec foi », avait confié la Vice-présidente du Bénin lors de cette visite.