Bénin : un militaire devant la Criet pour escroquerie via internet

Épinglé par la justice béninoise, un jeune militaire de 24 ans s’est retrouvé devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme lundi 17 juin 2024 pour des faits d’escroquerie via Internet. À la barre, après avoir passé quelques jours en détention provisoire, le jeune militaire n’a pas reconnu les faits portés à sa charge devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

D’après les informations rapportées par Libre Express, le jeune homme a déclaré à la Cour qu’il n’est pas un cybercriminel et qu’il s’est retrouvé devant cette juridiction spéciale parce qu’une affaire de femme l’oppose à son supérieur hiérarchique. Laquelle femme ne serait qu’une collègue à lui.

Le supérieur hiérarchique que pointe du doigt ce militaire, serait une capitaine de l’armée béninoise qui est intéressée par la même collègue militaire que lui. L’homme de 24 ans a confié qu’à cause de ce problème de femme qui le met en adversité avec son supérieur, il a été brutalement affecté à Porga, une localité du septentrion du Bénin qui est frontalière au Burkina Faso et où les terroristes dictent leur loi. Il a ajouté à la barre qu’il avait fui l’armée pour ne pas devoir combattre dans une zone pareille. L’audience a été renvoyée au 29 juillet prochain. Le jeune militaire retourne derrière les barreaux en attendant.