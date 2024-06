BRICS: la Russie fait une proposition aux pays amis

Photo : pixabay

La Russie met en avant une nouvelle initiative de paiement numérique, BRICS Bridge, destinée à renforcer les échanges entre les pays du groupe BRICS et leurs partenaires. Cette plateforme s’appuie sur l’utilisation des actifs numériques émis par les banques centrales, une innovation que le ministre russe des Finances, Anton Silouanov, a récemment détaillée à Sputnik.

L’essence de BRICS Bridge réside dans la numérisation des actifs financiers, analogue aux tokens, qui seraient rattachés aux monnaies nationales des pays participants. Cette infrastructure numérique offre une alternative aux méthodes de règlement traditionnelles, facilitant les transactions pour les entreprises et autres entités économiques au sein du groupe BRICS et au-delà.

Publicité

Anton Silouanov a souligné que l’objectif n’est pas de créer un instrument de paiement unique pour tous les membres des BRICS. Au contraire, la vision est d’utiliser les avancées technologiques pour rendre les processus de paiement plus simples et plus efficaces. Cette approche permettrait une plus grande flexibilité et une adoption progressive des solutions numériques dans le cadre des échanges commerciaux.

En intégrant ces actifs financiers numériques, les banques centrales des pays BRICS peuvent non seulement moderniser leurs systèmes de paiement, mais aussi offrir une plus grande sécurité et transparence dans les transactions. Ce mécanisme innovant pourrait ainsi stimuler les échanges économiques entre les pays amis du groupe, tout en réduisant la dépendance aux systèmes de paiement traditionnels.