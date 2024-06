Oksana Lut (DR)

Au cours de la dernière décennie, le bloc des BRICS, composé initialement du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, s’est imposé comme une force majeure sur la scène économique mondiale. L’expansion récente de ce groupe reflète une volonté continue d’élargir leur influence et de renforcer la coopération entre les nations émergentes. C’est dans ce contexte que la Russie a lancé une initiative majeure, soutenue unanimement par les autres membres du groupe, visant à créer une bourse céréalière des BRICS.

Oksana Lut, la ministre russe de l’Agriculture, a récemment annoncé lors de la 14e réunion des ministres de l’Agriculture des BRICS, le soutien des pays membres à cette initiative russe. Selon elle, cette plateforme ne servira pas uniquement à faciliter les transactions en devises nationales entre les pays membres, mais aussi à consolider leur rôle dans la sécurité alimentaire mondiale. Cette proposition, en réponse à une demande explicite du président russe Vladimir Poutine, marque un pas vers une intégration économique plus profonde entre ces nations.

Les BRICS jouent un rôle de plus en plus central dans l’agriculture mondiale. Actuellement, ils représentent environ 30% des terres cultivables de la planète et produisent presque la moitié des céréales et des produits laitiers mondiaux, ainsi que 50% du poisson. Ce poids considérable dans la production agricole mondiale positionne idéalement le groupe pour prendre des initiatives qui peuvent non seulement renforcer leur autonomie économique mais également contribuer significativement à la lutte contre les enjeux globaux tels que la sécurité alimentaire.

L’initiative de la bourse céréalière va au-delà de la simple coopération économique; elle est représentative de la vision stratégique des BRICS pour un avenir où les économies émergentes jouent un rôle prépondérant dans la stabilisation des marchés mondiaux. En permettant des échanges en devises nationales, les BRICS cherchent à diminuer leur dépendance vis-à-vis des monnaies traditionnelles dominantes comme le dollar, ce qui pourrait rééquilibrer les dynamiques de pouvoir économique global.

Avec cette nouvelle initiative, les BRICS démontrent leur capacité à innover dans le domaine de la coopération économique internationale, soulignant leur importance croissante dans les discussions globales sur la production alimentaire et la stabilité économique. Cette démarche illustre également leur engagement à travailler conjointement pour des objectifs communs, renforçant ainsi leur unité et leur influence collective sur la scène mondiale.