Ibrahim Traore (Photo présidence)

Le 12 juin dernier, un incident singulier a marqué la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) à Ouagadougou. Un tir de roquette accidentel, survenu lors d’une opération de relève des forces de sécurité, a causé des blessures à plusieurs personnes. Le projectile a atterri dans l’enceinte de la RTB, heureusement sans faire de victime mortelle. Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a rendu visite aux employés de la RTB, affirmant que l’accident était involontaire et assurant le personnel que des mesures, dont l’intervention de psychologues, étaient prises pour gérer le stress post-traumatique.

Face aux interprétations de cet événement par certains médias occidentaux, le Capitaine Traoré a exprimé sa réprobation, qualifiant ces médias de manipulateurs et menteurs. Cette déclaration a été faite dans un contexte de couverture médiatique qu’il jugeait déloyale, en particulier par des organes comme RFI et France 24, accusés de dépeindre faussement la situation au Burkina Faso.

Le président a également abordé la question des rumeurs de mutinerie, diffusées par des médias et sur les réseaux sociaux, qu’il a fermement réfutées. Selon lui, ces allégations sont infondées et servent les intérêts des adversaires de l’État. Il a insisté sur la résilience et la présence effective de son gouvernement, même dans les moments de crise.

En outre, le Capitaine Traoré a clarifié les activités militaires récentes, notamment l’envoi de troupes et de matériel à Mansila pour contrer des menaces sécuritaires. Cette opération impliquait des mouvements d’hélicoptères et d’avions, notamment des Ilyushin transportant du matériel de l’ONU destiné à être détruit sous supervision internationale.

Lors de son intervention, il a appelé à la vigilance contre les fausses nouvelles et a encouragé les citoyens du Burkina, tant au pays qu’à l’étranger, à ne pas céder aux tentatives de déstabilisation. Son discours était aussi un appel au calme et à la confiance, adressé aux investisseurs et à la diaspora, réaffirmant la sécurité et la stabilité du Burkina Faso sous sa direction.

La visite du Capitaine Traoré à la RTB et ses réponses fermes aux médias internationaux suggèrent une stratégie de communication visant à renforcer la cohésion nationale et à contrôler la narrative internationale autour des événements récents. Ces actions semblent cruciales pour son gouvernement dans un contexte de défis sécuritaires et politiques continus.