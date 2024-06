Maghreb : un nouveau camouflet infligé par la France à ce pays

Aksel Bellabbaci (DR)

La relation entre la France et l’Algérie est souvent perçue comme un mélange complexe de coopération et de tensions. Les liens historiques et les contentieux mémoriels entre ces deux nations continuent de façonner leur interaction politique et diplomatique. Récemment, une nouvelle affaire vient illustrer ces relations tendues. Il s’agit de l’affaire Aksel Bellabbaci, figure de la lutte kabyle pour l’autodétermination, qui a été temporairement arrêté en France sur demande d’Alger, avant d’être libéré, ajoutant ainsi une nouvelle strate de complexité dans le dialogue franco-algérien.

Aksel Bellabbaci, activiste notable et conseiller de Ferhat Mhenni, président du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), a été placé en détention provisoire en France, répondant à un mandat d’arrêt international émis par l’Algérie. Les autorités algériennes le soupçonnent d’actes liés au terrorisme, une accusation fermement rejetée par Bellabbaci et ses partisans. Ce dernier a été rapidement libéré, ce qui a engendré un large soutien public et médiatique pour sa cause, mettant en lumière les méthodes parfois contestées d’Alger pour gérer ses dissidents.

L’issue rapide de cette affaire soulève des questions sur l’efficacité et les motivations derrière la demande d’extradition d’Alger. La libération de Bellabbaci a été perçue par beaucoup comme une défaite pour le régime algérien, illustrant une certaine impuissance face à la France et mettant en évidence les difficultés internes de l’Algérie à gérer les mouvements séparatistes. Cette situation révèle aussi comment les actions d’Alger peuvent parfois se retourner contre elle, renforçant involontairement la stature internationale de ceux qu’elle cherche à marginaliser.

Cette affaire pourrait potentiellement refroidir les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, déjà marquées par des frictions régulières. En outre, elle risque d’accroître le soutien international pour le MAK et pour la cause de l’autonomie de la Kabylie, en mettant en lumière les défis auxquels sont confrontés les mouvements séparatistes en Algérie. Sur le plan intérieur, l’Algérie pourrait être amenée à reconsidérer sa stratégie vis-à-vis des figures d’opposition qui bénéficient d’une reconnaissance et d’une protection internationales.

Le président du MAK, Ferhat Mehenni, a réagi vigoureusement dès la convocation de son conseiller, affirmant sur les réseaux sociaux que « le caractère fantaisiste des accusations algériennes relatives aux incendies de l’été 2021 va enfin éclater au grand jour ». Il a également exprimé sa confiance dans le système judiciaire français, convaincu que « la décision judiciaire conforme à la vérité, aux faits et à l’innocence d’Aksel et de l’ensemble du MAK » serait favorable.