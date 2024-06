Campagne de vaccination antipolio au Bénin : le ministre Hounkpatin au contact des ménages

Dans le cadre du deuxième tour de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin a effectué une visite de terrain dans plusieurs localités des départements de l’Atlantique et du Littoral le dimanche 9 juin 2024.

Accompagné des équipes de supervision et des représentants résidents de l’Oms et de l’Unicef, le ministre de la Santé est descendu dans plusieurs maisons des arrondissements de Godomey et Agla pour apprécier l’intervention des agents vaccinateurs, mais aussi,. échanger directement avec les familles sur l’importance de la vaccination des enfants contre la poliomyélite.

Publicité

Cet exercice du ministre a été apprécié par les populations. Il a eu le mérite de lever les réticences encore présentes au sein de la population par rapport aux vaccinations. Le ministre de la Santé a saisi l’occasion pour lancer un appel à la mobilisation générale en vue de siffler la fin définitive de ces réticences qui sont dues au manque d’information et aux rumeurs et qui compromettent la vie et l’avenir des enfants. «Je voudrais appeler les ménages à laisser les enfants recevoir les gouttes salvatrices contre la poliomyélite. C’est pour leur bien. Je suis satisfait de l’adhésion des communautés et je pense qu’ensemble, nous allons réussir à gagner la bataille contre la poliomyélite », a laissé entendre le ministre de la Santé du Bénin, Benjamin Hounkpatin. Il faut souligner que démarré le vendredi 7 juin, le second tour de la campagne de vaccination contre la poliomyélite a pris fin le lundi 10 juin 2024.