Canada: l’un des pires tueurs en série meurt après une agression en prison

Robert Pickton, ancien éleveur de porcs en Colombie-Britannique et connu comme l’un des pires tueurs en série du Canada, est décédé le vendredi 31 mai à l’âge de 74 ans dans un hôpital du Québec. Son décès fait suite à une agression survenue deux semaines plus tôt dans la prison de Port-Cartier où il était incarcéré.

Condamné en 2007 à la prison à vie pour le m3urtre de six femmes, Pickton est largement reconnu comme l’un des criminels les plus infâmes du Canada. Bien qu’il ait été officiellement jugé pour ces six m3urtres, des preuves retrouvées sur sa ferme à Port Coquitlam ont révélé qu’il avait fait davantage de victimes. Des éléments liés à 33 femmes y ont été découverts, et Pickton avait évoqué avoir mis fin aux jours de 49 femmes.

Les services pénitentiaires canadiens ont confirmé la nouvelle de sa mort et ont exprimé leur compassion envers les communautés affectées, en particulier les familles des victimes et les peuples autochtones. Ils ont reconnu l’impact profond et durable de cette affaire sur l’ensemble de la société canadienne.

L’affaire Robert Pickton, du nom de l’ancien éleveur de porcs en Colombie-Britannique, a mis en lumière des manquements dans les enquêtes initiales, notamment par la police de Vancouver, critiquée pour ne pas avoir pris au sérieux les disparitions des victimes, souvent marginalisées.

L’agression en prison ayant conduit à la mort de Monsieur Robert Pickton fait l’objet d’une enquête par les autorités canadiennes. Selon nos recoupements d’informations, un détenu de 51 ans a été placé en garde à vue à la suite de cet incident.