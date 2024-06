France: ce pays maghrébin est le premier investisseur africain en 2023

L’année 2023 marque un tournant significatif pour la Tunisie qui se positionne comme le principal investisseur africain en France. Cette information a été révélée lors d’une rencontre à l’ambassade de France le 31 mai 2024, en présence de Michel Bauza, directeur de Business France Afrique du Nord – Tunisie. L’information a été rapportée par plusieurs médias internationaux.

La Tunisie a en effet joué un rôle prépondérant dans l’économie française en 2023, en lançant un total de 19 nouveaux projets d’investissement, créant ainsi plus de 360 emplois. Ces chiffres témoignent d’un changement notable, surpassant le Maroc, traditionnellement en tête des investissements africains en France, qui a initié 17 projets générant 341 emplois.

Au total, l’Afrique du Nord a contribué à 38 nouveaux projets en France, représentant 720 emplois, parmi lesquels la Tunisie se distingue avec près de la moitié des projets et emplois. Ce dynamisme entrepreneurial tunisien, souligné par Anne Guéguen, ambassadrice de France, et les responsables de Business France, démontre la vitalité et l’ambition des entrepreneurs tunisiens à l’international.

En outre, la Tunisie occupe une position remarquable à l’échelle mondiale pour la création d’entreprises en France en 2023. Plus de 35% des projets issus du continent africain, soit 53 projets créant 892 emplois, sont attribués à des investisseurs tunisiens. Cela reflète l’efficacité des initiatives de Business France en Tunisie, visant à conseiller et soutenir les entrepreneurs tunisiens dans leurs démarches en France.

Les relations économiques bilatérales entre la Tunisie et la France sont également solides. En 2022, les échanges commerciaux ont atteint un pic de 1,5 milliard d’euros. La France, premier partenaire économique de la Tunisie, absorbe près du quart de ses exportations et constitue un fournisseur majeur avec une part de marché de 10%. En 2023, la Tunisie a enregistré un excédent commercial de près de 2 milliards d’euros avec la France.

En parallèle, les investissements français en Tunisie restent importants. Selon le rapport de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA – Tunisia), les entreprises françaises ont représenté plus de 31% des investissements directs étrangers (IDE) en Tunisie en 2023, avec 233 projets totalisant 610 millions de dinars et générant plus de 4 200 emplois, principalement dans le secteur industriel.