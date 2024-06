Ce pays arabe expulse 300.000 pèlerins clandestins

Photo REUTERS

L’Arabie Saoudite a décidé d’agir. En effet, une semaine avant le début du pèlerinage qui aura lieu à La Mecque, ce sont près de 300.000 pèlerins, considérés comme clandestins, qui ont été expulsés du pays. Une annonce confirmée ce samedi par les forces de sécurité de la région.

En 2015, une bousculade immense entraînant la mort, à La Mecque, de 300 personnes. Depuis, les autorités ont décidé de considérablement revoir leur copie, en resserrant la vis. Ainsi, si la gestion des pèlerins qui se rendent sur place une fois par an reste complexe, les forces de sécurité saoudienne se montrent inflexibles. Cette année, ce sont ainsi 300.000 personnes qui ont été expulsées de la région de La Mecque.

300.000 personnes refoulées à l’entrée de La Mecque

Sur ces 300.000 personnes, 153.998 sont des étrangers qui disposaient d’un visa de tourisme. Pour autant, cela n’est pas suffisant pour pouvoir se rendre à La Mecque. En effet, il faut recevoir des autorités une autorisation spécifique. Or, des quotas ont été instaurés pour éviter les drames et préserver les lieux, comme le rappelle la SPA, l’agence de presse officielle du Royaume.

En outre, 171.587 personnes qui résident à l’année en Arabie Saoudite, mais qui ne disposaient pas, elles non plus, des autorisations pour le Hajj ont été refoulées à l’entrée de la ville. Pas de quoi entamer l’enthousiasme des pèlerins toutefois, qui sont déjà plus de 1.3 million à être arrivé, depuis samedi dernier, à La Mecque. L’an dernier, 1.8 million de personnes s’y étaient rendues.

Près de 2 millions de personnes attendues

L’occasion pour ces derniers de vivre pleinement leur foi. Le hajj, lui, débutera le 14 juin prochain et sera l’occasion pour l’Arabie Saoudite de rayonner à travers le monde et l’ensemble des pays musulmans. Pour rappel, les villes de La Mecque et de Médine abritent deux des sanctuaires les plus sacrés de l’islam. Leur visite est donc très attendue par des millions de personnes.