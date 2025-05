Energie au Maghreb: un mégaprojet en négociation au Royaume-Uni

L’énergie, essentielle à la vie moderne, est un pilier fondamental pour l’avenir de tous les pays. Avec la nécessité de diversifier les sources d’approvisionnement et de garantir la transition vers des énergies renouvelables, les nations du monde entier cherchent à sécuriser leur indépendance énergétique tout en respectant des objectifs climatiques ambitieux. Dans ce contexte, le Maroc et le Royaume-Uni renforcent leur collaboration stratégique en matière d’énergie, une coopération marquée par des projets d’envergure qui promettent de redéfinir les relations internationales dans le secteur énergétique.

Le récent rapprochement entre les deux nations s’illustre à travers un mégaprojet de 51 milliards de dollars visant à fournir au Royaume-Uni de l’électricité produite au Maroc. Ce projet innovant repose sur la construction d’un câble sous-marin de 4 000 kilomètres, destiné à relier le Maroc, plus précisément la ville de Tan-Tan, au Royaume-Uni, avec pour objectif d’alimenter jusqu’à 9 millions de foyers britanniques. Ce partenariat énergétique met en lumière l’ambition des deux pays de s’installer comme leaders dans le domaine des énergies renouvelables, tout en renforçant la sécurité énergétique du Royaume-Uni.

Publicité

Au cœur de ce projet se trouve la coopération entre Andrew Forrest, un magnat australien de l’industrie minière, et la ministre marocaine de la Transition énergétique et du Développement durable, Mme Leila Benali. Ensemble, ils ont proposé un modèle de collaboration bénéfique à la fois pour le Maroc, en tant que hub régional pour les énergies renouvelables, et pour le Royaume-Uni, dont les besoins en électricité seront ainsi partiellement couverts par de l’énergie solaire générée dans le Sahara marocain. Ce projet, qui pourrait fournir 8 % de la demande en électricité du Royaume-Uni, se distingue par son caractère durable, avec une production d’énergie renouvelable sur près de 19 heures par jour.

Les discussions entre les deux parties ne s’arrêtent pas à ce projet énergétique majeur. Le Royaume-Uni, qui a récemment engagé un investissement de 4 milliards de livres sterling pour soutenir le développement de projets économiques au Maroc, voit dans ce partenariat une opportunité de renforcer sa présence stratégique en Afrique et dans le domaine des énergies propres. Le gouvernement britannique a exprimé sa volonté de développer davantage ses relations bilatérales, avec la conviction que ces initiatives communes peuvent ouvrir la voie à de nouvelles perspectives de coopération économique, notamment dans les secteurs des infrastructures, des technologies et de la transition énergétique.

Ainsi, ce partenariat stratégique, centré sur des projets structurants, illustre non seulement la profondeur de la collaboration entre le Maroc et le Royaume-Uni, mais aussi la capacité des deux nations à mener des initiatives ambitieuses dans le domaine des énergies renouvelables, répondant aux défis énergétiques mondiaux tout en respectant les enjeux environnementaux.