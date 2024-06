Maghreb: le patron d’une banque s’enfuit avec les millions des clients

Image d'illustration(policiers marocains). © FADEL SENNA / AFP

À Tétouan, la tranquillité des déposants a été brusquement perturbée par un scandale financier majeur impliquant un directeur d’agence bancaire affiliée à Bank of Africa (anciennement BMCE Bank). Ce directeur, ayant détourné près de 20 millions de dirhams, a pris la fuite, abandonnant clients et collègues dans la stupeur et l’inquiétude.

L’affaire a éclaté lorsque des clients ont remarqué des irrégularités dans leurs comptes et ont rapidement porté plainte. Parmi eux, un Marocain résidant aux Pays-Bas a accusé l’agence située dans le quartier Al-Hamama de Tétouan d’avoir dérobé un million de dirhams de son compte. Dans sa plainte, il évoque des actes de trahison de confiance, de fraude, et de falsification, accusations graves qui ont déclenché une enquête urgente par les autorités locales.

La direction de la banque a tenté de rassurer les clients en soulignant que toutes les opérations suspectes avaient été réalisées avec des documents signés de manière conforme. Cependant, l’affaire ne fait que s’épaissir avec la fuite du directeur, laissant derrière lui une traînée de soupçons et d’incertitudes.

Ce détournement rappelle un précédent scandale dans la même ville, impliquant Daniel Ziouzio, un autre directeur de banque et figure locale notable, arrêté pour des faits similaires. L’enquête avait révélé que lui et un complice avaient détourné des millions de dirhams des comptes de leurs clients, plongeant ainsi la communauté financière de Tétouan dans le désarroi.

Les clients lésés, choqués par la trahison, demandent justice et la restitution de leurs fonds. La pression monte sur les autorités judiciaires pour qu’elles procèdent à des investigations approfondies et rapides. Les victimes veulent non seulement récupérer leurs avoirs, mais aussi voir les coupables punis sévèrement pour rétablir la confiance dans le système bancaire marocain.

La Banque de Bank of Africa, au cœur de cette tourmente, doit maintenant faire face à une crise de confiance sans précédent. L’institution, autrefois perçue comme un bastion de sécurité financière, doit maintenant redoubler d’efforts pour regagner la confiance de ses clients et prouver que de tels actes ne resteront pas impunis.