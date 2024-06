CHIC: le ministre Hounkpatin annonce l’ouverture prochaine du plus grand hôpital du Bénin

Benjamin Hounkpatin, Ministre de la Santé

Les travaux sur le chantier du Centre hospitalier international de Calavi (CHIC) sont désormais achevés. La réception provisoire des installations est prévue pour la fin de ce mois. C’est ce qu’a déclaré le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin au cours d’une conférence de presse pendant laquelle il a fait de grandes annonces.

Quatre ans après le coup de pioche initial, le CHIC s’apprête à ouvrir ses portes, répondant à une initiative lancée en 2016 par le Président Patrice TALON. Confronté à la nécessité d’améliorer le système de santé national, le Président avait mandaté une commission pour auditer les hôpitaux du pays. Le diagnostic était clair : les infrastructures médicotechniques existantes ne répondaient pas aux normes nécessaires pour une prise en charge optimale des patients. La construction du CHIC est donc née de cette volonté de doter le Bénin d’un hôpital de référence capable de traiter les pathologies les plus complexes, révèle le ministre.

Le CHIC, désormais le plus grand hôpital du Bénin et l’un des mieux équipés de la sous-région, dispose de 436 lits et couvre 18 spécialités médicales regroupées en huit pôles : Urgence et réanimation, Cardiometabolisme, Oncologie, Digestif et médico-chirurgical, Locomoteur et neurochirurgical, Cardiovasculaire et thoracique, Néphro-urologique, et Tête et cou. Cette organisation permettra sans doute une prise en charge spécialisée et efficiente des patients. Lire ci-dessous l’intégralité de la déclaration du ministre Hounkpatin.

Point de presse du Ministre de la Santé sur le Centre hospitalier international de Calavi (CHIC)

Mesdames et Messieurs les professionnels des médias

Le Centre hospitalier international de Calavi (CHIC), jadis un chantier, est aujourd’hui devenu un hôpital. Les travaux sont terminés et nous espérons la réception provisoire pour la fin de ce mois. Je ne saurais vous cacher ma satisfaction pour ce défi relevé quatre (04) années après le coup de pioche du lancement des travaux auquel vous fûtes témoins. Le CHIC est là et s’ouvre bientôt pour le bonheur des patients du Bénin et de la sous-région. C’est le lieu pour moi de rappeler le contexte de la mise en place de ce centre.

En 2016, au lendemain de sa prise de fonction, le Président Patrice TALON, conscient de la situation du système de santé de notre pays, a instruit son Gouvernement aux fins de réaliser l’audit de tous les hôpitaux du Bénin. La Commission mandatée à cet effet avait rapporté que les infrastructures médicotechniques de nos hôpitaux dits de référence ne répondaient pas aux normes attendues pour une prise en charge optimale des patients. Elle suggéra alors la construction d’un hôpital de référence avec des équipements médicotechniques de haut niveau qui soient capables de prendre en charge les pathologies les plus complexes. C’est ainsi que le projet du CHIC a germé.

Le CHIC pour le présenter est le plus grand hôpital du Bénin et sans doute, l’un des plus grands et les mieux équipés de la sous-région. On y compte 436 lits répartis dans 18 spécialités qui sont à leur tour regroupés en huit (08) pôles que voici :

Un pôle Urgence et réanimation ;

Un pole cardiométabolisme ;

Un pole oncologie ;

Un pole digestive et médico-chirurgicale ;

Un pole locomoteur et neurochirurgical ;

Un pole cardiovasculaire et thoracique ;

Un pole néphro-urologique

Un pôle tête et cou.

Le CHIC recevra son premier patient cette année même. Nous envisageons son ouverture pour le quatrième trimestre de cette année. D’ores et déjà, nous avons entamé le processus de recrutement du personnel administratif, technique et soignant qui fera vivre cet hôpital. C’est le lieu pour moi d’exprimer toute ma satisfaction pour l’intérêt que les cadres béninois (résidents et de la diaspora) et internationaux ont manifesté en réponse à l’appel à candidatures lancé le 27 mai 2024. La deuxième vague de recrutement sera lancée avant la fin du mois de septembre 2024.

Je ne saurais finir mes propos sans souligner que le CHIC est un hôpital public qui sera ouvert à tous les patients qui se trouveraient dans le besoin de recevoir des soins de santé. Toutefois, il s’agit d’un hôpital de référence qui ne prendra en charge, a priori, que les pathologies pour lesqueles les hôpitaux sur place n’auront réussi à répondre adéquatement.

Je vous remercie