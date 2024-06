Chine: cette mesure qui pourrait faire trembler l’Europe

Avec les tensions commerciales croissantes entre l’Union européenne et la Chine, les récentes mesures protectionnistes adoptées par l’UE n’ont pas manqué de susciter une réponse piquante de Pékin. La décision de Bruxelles d’imposer des droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques chinois, annoncée la semaine passée, semble avoir été le catalyseur d’une série d’actions réciproques. En effet, à peine quelques jours après cette annonce, la Chine a ouvert une enquête antidumping visant les importations de porc et de produits à base de porc en provenance de l’Union européenne.

Cette riposte chinoise intervient dans un contexte où les fabricants de véhicules électriques en Chine sont sous pression. Suite à l’annonce européenne, des constructeurs automobiles chinois, lors d’une réunion à huis clos organisée par le ministère du Commerce à Pékin, ont plaidé pour des mesures de rétorsion. Ils ont notamment suggéré l’augmentation des droits de douane sur les voitures à essence européennes, rapporte le Global Times.

Les constructeurs automobiles européens, dont BMW, Volkswagen, et Porsche, qui étaient également présents à cette réunion, se trouvent ainsi dans une situation délicate. La Commission européenne a rapidement réagi à ces développements, promettant de surveiller de près les enquêtes chinoises pour s’assurer de leur conformité avec les règles de l’Organisation mondiale du Commerce. La réaction européenne montre une préoccupation évidente face à une possible escalade des mesures protectionnistes qui pourrait perturber davantage le marché automobile global.

Ces tensions surviennent alors que les exportations européennes de véhicules haut de gamme vers la Chine représentent une part significative du marché automobile chinois. Selon des données de l’Association chinoise des voitures particulières (CPCA), les exportations de véhicules utilitaires européens avec des moteurs de plus de 2,5 litres vers la Chine ont connu une hausse de 11 % sur un an en 2023.

Cet échange de mesures punitives et de menaces entre l’UE et la Chine pourrait donc non seulement affecter les industries directement impliquées mais également avoir des répercussions sur l’économie mondiale. L’escalade actuelle entre ces deux puissances économiques illustre clairement la fragilité des relations commerciales internationales, où les actions d’une partie peuvent entraîner des réactions en chaîne affectant de multiples secteurs à travers le monde.