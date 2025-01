Guerre commerciale : la Chine frappe les USA là où ça fait mal

Photo Lintao Zhang/Getty Images

La guerre technologique sino-américaine, déclenchée en 2019 lorsque l’administration Trump avait banni Huawei des réseaux 5G américains pour des motifs de sécurité nationale, prend un nouveau tournant radical. Cette décision avait alors déclenché une série de représailles entre les deux puissances : restrictions commerciales, sanctions économiques et contrôles technologiques se sont multipliés. Washington avait notamment interdit aux entreprises américaines de vendre des composants vitaux à Huawei, paralysant sa division smartphone et forçant le géant chinois à développer ses propres solutions technologiques.

L’étranglement économique par les matières premières

L’explosion de 228% du prix de l’antimoine sur les marchés mondiaux illustre la puissance du nouveau coup porté par Pékin à l’industrie américaine. Cette flambée des prix, conséquence directe des restrictions chinoises sur l’exportation des minerais stratégiques, préfigure une crise majeure pour l’industrie technologique américaine. L’US Geological Survey chiffre déjà à plus de 3 milliards de dollars les pertes potentielles pour l’économie américaine. Cette estimation ne prend pas en compte l’effet domino sur les secteurs dépendants de ces matériaux, des fabricants de smartphones aux industries de défense.

La mainmise chinoise sur les ressources stratégiques

La domination chinoise sur la production mondiale de minerais essentiels donne à Pékin un avantage considérable : 94% du gallium, 83% du germanium et 48% de l’antimoine sortent des mines chinoises. Ces trois minerais constituent la colonne vertébrale de l’industrie des semi-conducteurs et des technologies militaires avancées. En bloquant leur exportation sous couvert de sécurité nationale, la Chine répond aux récentes sanctions américaines qui visaient plus de 140 entreprises chinoises du secteur des semi-conducteurs. Cette mesure pourrait n’être qu’un début, les analystes redoutant une extension des restrictions au nickel et au cobalt, composants cruciaux pour la transition énergétique occidentale.

Le bras de fer technologique s’intensifie

La bataille dépasse désormais le cadre des puces électroniques pour s’étendre à l’ensemble de la chaîne de production technologique. Les fabricants américains, confrontés à une pénurie imminente de matériaux critiques, se retrouvent dans une course contre la montre pour sécuriser de nouvelles sources d’approvisionnement. La Maison-Blanche, qui cherchait à freiner les ambitions chinoises en intelligence artificielle et en armement, se trouve maintenant contrainte de repenser sa stratégie industrielle. Cette guerre des ressources redessine les alliances économiques mondiales, poussant chaque camp à développer des filières de production indépendantes. Le coût de cette réorganisation forcée des chaînes d’approvisionnement pourrait transformer durablement le paysage industriel mondial.