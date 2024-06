Xi Jinping (Natacha Pisarenko—AP)

Reuters a révélé que le Pentagone aurait orchestré une campagne secrète visant à discréditer le vaccin chinois Sinovac, dans le cadre d’une stratégie plus large pour contrer l’influence de la Chine en Asie du Sud-Est, notamment aux Philippines. Cette opération aurait débuté pendant les premières phases de la pandémie de Covid-19 et aurait utilisé des tactiques sophistiquées sur les réseaux sociaux pour atteindre ses objectifs.

Selon les informations recueillies par Reuters, l’armée américaine aurait mis en place cette opération sous la présidence de Donald Trump, et elle aurait persisté après l’arrivée au pouvoir de Joe Biden. L’objectif initial aurait été de cibler spécifiquement les Philippines, où le vaccin Sinovac était largement déployé à l’époque. Des centaines de faux comptes sur les réseaux sociaux, soigneusement orchestrés, auraient été utilisés pour répandre des désinformations sur la sécurité et l’efficacité du vaccin chinois, ainsi que sur d’autres produits médicaux chinois.

Publicité

Une des tactiques clés de cette campagne aurait été d’amplifier des critiques concernant la composition du vaccin, notamment en insinuant que celui-ci pourrait ne pas être halal, une allégation controversée visant à discréditer le vaccin auprès des populations musulmanes. Cette désinformation aurait été diffusée massivement via des publications sur les réseaux sociaux, contribuant potentiellement à semer le doute parmi les populations concernées et à réduire la confiance envers le vaccin Sinovac.

L’impact de cette campagne reste sujet à débat. Reuters n’a pas pu évaluer précisément combien de personnes ont été influencées par ces désinformations ni dans quelle mesure cela aurait pu affecter les taux de vaccination contre le Covid-19. Cependant, aux Philippines, où la couverture vaccinale est encore incomplète et où la pandémie a eu des répercussions tragiques avec plus de 67 000 décès signalés par l’OMS, chaque élément de désinformation peut avoir des conséquences potentiellement dévastatrices.

En réponse à ces allégations, le Pentagone a admis l’utilisation de diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux, pour contrer ce qu’il qualifie de « campagnes malveillantes » visant les intérêts américains et leurs alliés. Cette révélation soulève des questions sur l’éthique et la légalité des opérations d’influence menées par les gouvernements, en particulier dans le contexte sensible de la santé publique mondiale et de la lutte contre une pandémie mondiale.

Pékin, de son côté, a déjà accusé les États-Unis de mener leur propre campagne de désinformation concernant l’origine et la gestion de la pandémie de Covid-19, créant ainsi un paysage complexe de rivalités géopolitiques exacerbées par la crise sanitaire mondiale.