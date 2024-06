Chine: un mégaprojet énergétique a été mis en service et place le pays au sommet

Photo de Biel Morro sur Unsplash

La Chine, déjà leader mondial dans le secteur de l’énergie solaire, vient de franchir une nouvelle étape avec la mise en service de la ferme photovoltaïque de Midong à Urumqi, dans la région du Xinjiang. Ce pays, premier fabricant de panneaux solaires au monde, domine le marché grâce à ses capacités de production massives et à son innovation continue. Les entreprises chinoises sont en effet à l’origine de la baisse significative des coûts des panneaux solaires ces dernières années, rendant l’énergie solaire plus accessible à l’échelle globale.

La nouvelle installation de Midong, développée par China Green Electricity Investment de Tianjin, filiale du China Green Development Group (CGDG), est actuellement la plus grande centrale solaire du monde avec une capacité impressionnante de 3,5 GW. Cette centrale dépasse ainsi le parc solaire de 2,2 GW géré par Huanghe Hydropower Development, qui détenait le record précédent depuis octobre 2020. Ce projet illustre l’ambition chinoise de pousser les frontières de la technologie solaire.

Le projet a nécessité l’installation de 1,23 million de piliers de soutien et la construction de cinq stations de surtension de 220 kV. De plus, plus de 208 km de lignes de transmission ont été nécessaires pour connecter l’installation au réseau via une sous-station de 750 kV, soulignant l’ampleur et la complexité de l’infrastructure mise en place pour soutenir cette gigantesque ferme solaire.

Le CGDG, établi en décembre 2020 et succédant au groupe Luneng détenu par l’État, joue un rôle crucial dans le paysage énergétique chinois. Géré directement par la Commission de supervision et d’administration des actifs publics du Conseil d’État (SASAC), le groupe se concentre sur l’investissement, la construction et la gestion de projets d’énergie renouvelable. Ce groupe illustre la stratégie étatique visant à renforcer la sécurité énergétique du pays tout en accélérant la transition vers des sources d’énergie plus propres.

L’objectif du CGDG est de dépasser les 20 GW d’installations d’énergie renouvelable d’ici la fin de 2024. Cette ambition place la Chine dans une position de leader non seulement en termes de capacité installée, mais aussi dans l’innovation et le développement des technologies renouvelables. Le projet de Midong est donc un jalon important, non seulement pour le CGDG mais aussi pour l’ensemble du secteur énergétique mondial.

Avec ce projet phare, la Chine confirme sa position de superpuissance dans le domaine des énergies renouvelables. Elle continue de montrer la voie vers un avenir où l’énergie solaire joue un rôle central, soulignant son engagement envers une croissance économique durable et respectueuse de l’environnement. Ce projet marque une étape significative dans les efforts mondiaux pour combattre le changement climatique et favoriser la transition énergétique mondiale.