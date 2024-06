Code électoral au Bénin : Le Pasteur Alokpo soutient l’Eglise catholique

Le Pasteur Michel Alokpo n’est pas opposé à la démarche de l’Eglise catholique du Bénin par rapport au Code électoral qui fait polémique. Selon le secrétaire général du Cadre de concertation des confessions religieuses, le clergé catholique n’a commis aucun péché en recommandant un dialogue politique en vue du vivre-ensemble et de la réconciliation. Il estime qu’en réalité, les suggestions de l’Eglise locale du Bénin devraient induire les hommes politiques à une repentance.

« Les huit recommandations proposées par le clergé catholique et les autres confessions religieuses doivent pousser les Béninois, particulièrement les politiciens catholiques et musulmans, à une profonde réflexion et les amener à une vraie repentance, la seule voie de sortie de cette crise, sans quoi nous allons tous le regretter », a déclaré Michel Alokpo suite à la présentation des actes du colloque catholique.

« Pourquoi condamnons-nous cette Église qui a fait le meilleur choix ? Le Président de la République et le Président de l’Assemblée ne sont-ils pas membres de cette communauté chrétienne ? », s’est-il interrogé dans un contexte où, l’initiative de l’Eglise catholique a fortement été critiquée dans l’opinion publique. Récemment, les médias ont rapporté une sortie effectuée par les imams du Bénin. Ces derniers ont apporté un soutien sans faille aux dirigeants béninois et ont demandé aux confessions religieuses d’éviter de s’impliquer dans la politique.

Au total, huit recommandations ont été faites par l’Eglise catholique du Bénin après l’organisations de son colloque. Cette rencontre scientifique organisée par le clergé avait eu lieu le 25 avril dernier au Palais des Congrès autour du thème : « Les modifications du Code électoral au Bénin de 1990 à aujourd’hui : le Code électoral, le vivre-ensemble et la participation de tous à la construction de la Nation». Elle avait connu la participation de plusieurs personnalités publiques béninoises. On retiendra que les formations politiques issues de la mouvance présidentielle ont brillé par leur absence.