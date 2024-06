Consommation et commercialisation de produits prohibés au Bénin : 13 individus interpellés

Image pixabay

Dans le cadre de la lutte contre la commercialisation des boissons en sachet et des produits psychotropes, la police républicaine a mis la main sur près d’une quinzaine d’individus dans l’arrondissement de Godomey le 07 juin dernier. Les éléments de la police républicaine du commissariat de l’arrondissement de Godomey ont effectué le 07 juin 2024 aux environs de 15 heures, une descente dans une boutique de vente de produits divers dans le quartier Womè.

Ladite descente a permis d’interpeller treize personnes. Une perquisition opérée dans cette boutique et la chambre attenante a permis de retrouver et de saisir 1376 comprimés de tramadol, 91 sachets de chanvre indien et des liqueurs en sachets. Par ailleurs, trois motocyclettes abandonnées par les fuyards ont été conduites au poste de police. La police a effectué cette descente inopinée sur renseignement. Les personnes interpellées seront présentées aux autorités judiciaires pour répondre de leurs actes.

Il est convenable de préciser que 10 individus ont été arrêtés dans ce même arrondissement le mardi 14 mai 2024. Il s’agit du propriétaire de la maison visitée par la police et de 09 autres individus retrouvés sur les lieux en pleine consommation du chanvre indien. La perquisition effectuée a permis de saisir une importante quantité de cette drogue, des plaquettes de Tramadol, quatre ordinateurs portatifs de diverses marques avec accessoires, un poste téléviseur de marque LG, deux compteurs de recharge de la SBEE, quatre montres bracelets, dix-huit téléphones portables dont douze androïdes, cinq clés Usb, des appareils de sonorisation et trois motocyclettes d’origine douteuse.