Gaz au Maghreb : un investisseur se désengage et un autre en profite

Photo DR

Le sous-sol marocain continue d’attirer l’attention des acteurs du secteur gazier. Ces dernières années, le royaume a multiplié les annonces de découvertes prometteuses, suscitant l’intérêt de plusieurs entreprises internationales. Mais dans un paysage où les équilibres changent vite, certains quittent discrètement la scène, pendant que d’autres s’y installent plus solidement. C’est le cas de la compagnie britannique Chariot, qui renforce sa position sur le champ offshore d’Anchois, au large de Larache.

La société gréco-britannique Energean, active dans la région depuis quelque temps, a récemment finalisé son retrait du projet gazier d’Anchois. Elle a cédé l’intégralité de sa filiale marocaine, qui détenait 45 % du permis Lixus Offshore et 37,5 % du permis Rissana Offshore. Une décision qui s’inscrit dans une stratégie globale de recentrage, alors que l’entreprise redéploie ses ressources vers d’autres projets jugés plus prioritaires. Ce retrait pourrait être interprété comme un revers, mais pour Chariot, c’est au contraire une opportunité.

Avec cette opération, la compagnie britannique monte à 75 % de participation dans les deux licences et devient opérateur principal du projet Anchois. Loin de freiner ses ambitions, Chariot semble vouloir accélérer le développement du champ d’Anchois, situé sur le permis Lixus Offshore. Trois puits ont déjà été forés, confirmant la présence de réserves significatives. Selon des sources proches du dossier, la compagnie reste résolument engagée à poursuivre les travaux, avec l’objectif de faire du site un moteur pour l’approvisionnement gazier national et régional.

La présence accrue de Chariot peut également rassurer les partenaires institutionnels et financiers qui suivent de près l’évolution du secteur gazier marocain. La compagnie s’est déjà illustrée par son pragmatisme et sa capacité à sécuriser des fonds pour financer les étapes critiques de ses projets. Si certains investisseurs comme Energean préfèrent se désengager, d’autres y voient une opportunité de prendre une position dominante sur un marché prometteur mais encore peu développé. Le Maroc, avec ses côtes étendues et ses indices géologiques positifs, reste un terrain d’exploration prisé, en particulier dans un contexte mondial de transition énergétique.