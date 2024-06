Coupe du monde: Messi répond à Mbappé 

Messi - Mbappé (Photo Rex)

Kylian Mbappé, déjà repris par Leandro Paredes, son ancien coéquipier au PSG, a aussi été repris de volée par Lionel Messi. En effet, l’ancien joueur du PSG, aujourd’hui à l’Inter de Miami, a accepté de revenir sur les déclarations du néo-madrilène, qui avait comparé le niveau de la Coupe du monde de football, à celui de l’Euro.

Au mois de juin, celui qui est capitaine de l’équipe de France affirmait qu’il voyait l’Euro comme une compétition plus complexe et plus complète que la Coupe du monde. Selon lui, l’enjeu de la Coupe du monde prend le dessus sur la compétition en elle-même. Autre point, il affirme qu’à l’Euro, tout le monde se connaît, tout le monde joue l’un contre l’autre, ce qui fait qu’au niveau technique et tactique, tout le monde est très proche.

Messi répond à Mbappé

Messi lui, n’a pas voulu polémiquer davantage. Il a assuré que chaque joueur avait effectivement tendance à donner la priorité à “son tournoi” régional. Il ajoute ensuite que le niveau de l’Europe de football est évidemment élevé et que toutes les meilleures équipes s’y trouvent, à défaut du Brésil, de l’Argentine et de l’Uruguay, qui sont toutes des nations championnes du monde.

Même son de cloche chez Leandro Paredes. Si le joueur de l’AS Roma a expliqué qu’il n’avait aucune idée de niveau de l’Euro, ne l’ayant jamais joué, il a affirmé qu’il connaissait bien les niveaux de la Copa America mais aussi de la Coupe du monde, deux compétitions au niveau élevé. Mais la conclusion est la même pour les deux joueurs : il n’y a pas plus belle et plus difficile compétition que la Coupe du monde.

La France et l’Argentine, opposées au Qatar

Pour rappel, la France et l’Argentine se sont opposées à l’occasion de la finale de la Coupe du monde de football organisée au Qatar. À l’époque, les argentins ont battu les Français 4 buts à 3, avec un triplé de Mbappé en quelques instants. Une finale de très haut niveau, qui aura marqué l’Histoire de ce sport et donc bon nombre de personnes se souviendront pour de nombreuses années. Et c’est peut-être ça, la vraie victoire !