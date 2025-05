Maghreb : un partenariat en vue avec l’Italie pour développer cette filière

Illustration d'une mine à ciel ouvert (Photo: Gérald Dallaire)

L’Algérie, grâce à son sous-sol riche en ressources naturelles, possède un potentiel marbrier qui demeure sous-exploité malgré l’importance de ses réserves. Le pays détient en effet l’une des plus grandes concentrations de marbre au monde, notamment dans la région des Hauts-Plateaux et les montagnes du Tell. Cependant, pour que cette richesse se transforme en un véritable levier économique, une série d’initiatives stratégiques sont mises en place. L’une des plus significatives est le partenariat envisagé avec l’Italie, leader mondial dans le domaine de l’extraction et de la transformation du marbre.

La filière marbre en Algérie : une richesse sous exploitation

L’Algérie est un acteur majeur dans le secteur du marbre, mais ses réserves abondantes, dont les qualités sont reconnues à l’international, sont encore largement inexplorées et sous-développées. Le pays, riche de gisements d’une grande variété, se trouve dans une position stratégique pour devenir un acteur clé dans ce domaine à l’échelle mondiale. Toutefois, l’absence de technologies de pointe et de compétences spécialisées a freiné l’essor de cette filière. C’est dans ce contexte que l’Algérie a choisi de s’appuyer sur l’expertise de l’Italie, un pays pionnier reconnu pour son savoir-faire dans la transformation du marbre.

Un partenariat stratégique pour booster l’industrie du marbre

L’Algérie et l’Italie sont en train de discuter d’un partenariat stratégique visant à mettre en valeur ce secteur prometteur. L’Italie, réputée pour son excellence dans le domaine, va accompagner l’Algérie dans le développement de ses capacités d’extraction et de transformation du marbre. Selon les responsables algériens, cet accord permettra de structurer la chaîne de valeur de l’industrie, depuis l’extraction des gisements jusqu’à la production du marbre fini. L’objectif est de créer un écosystème industriel capable de transformer localement la matière brute, créant ainsi des emplois et générant des revenus importants pour l’économie algérienne.

Une stratégie de développement et de modernisation

Ce partenariat ne se limite pas à un simple transfert de savoir-faire. Il s’inscrit dans une démarche plus large visant à moderniser le secteur minier algérien dans son ensemble. La cartographie minérale et industrielle actuelle, en cours de mise à jour, est un outil crucial pour une exploitation optimale des ressources du pays. Grâce à cette nouvelle cartographie, l’Algérie pourra mieux identifier les gisements inexploités et planifier de manière plus précise son approche d’extraction et de transformation. En intégrant les technologies avancées de l’Italie, le pays espère maximiser le rendement de ses réserves et ainsi ouvrir la voie à une exploitation durable et plus profitable de ses ressources minérales.

Vers un avenir prospère pour le secteur du marbre

L’accord de partenariat en préparation avec l’Italie est une étape déterminante dans la relance de la filière marbre algérienne. Non seulement il permettra de valoriser les richesses naturelles du pays, mais il aura aussi un impact positif sur l’économie locale, en particulier dans les régions où l’exploitation du marbre pourrait créer de nouveaux emplois. Ce projet ambitieux pourrait ainsi contribuer à faire de l’Algérie un acteur incontournable dans le marché mondial du marbre, tout en renforçant ses capacités industrielles et en offrant un modèle de coopération internationale bénéfique pour les deux nations.