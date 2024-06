Crise Bénin – Niger: Soglo et Yayi rencontrent les hautes autorités du Niger ce lundi

Les anciens présidents Yayi et Soglo

Les anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi se rendront au Niger ce lundi 24 juin pour trouver une solution à la crise qui secoue les deux pays. L’information a en effet été rapportée par Bip Radio. Le média en ligne a confié avoir été que le porte-parole du parti Les Démocrates Guy MITOKPE a confirmé l’information. Unn communiqué conjoint a été également rendu public. L’objectif de ce déplacement serait d’essayer de faire baisser la tension entre les deux pays.

La tension entre le Bénin et le Niger, exacerbée ces derniers mois, semble enfin trouver une lueur d’espoir grâce à l’initiative des anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi. Annoncés comme médiateurs, ces figures respectées de la scène politique béninoise s’apprêtent à rencontrer les hautes autorités nigériennes à Niamey aujourd’hui même.

Selon les informations disponibles, cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une volonté commune de rétablir les relations historiquement cordiales entre les deux nations, initiées par les « pères fondateurs de leurs indépendances respectives Hubert Maga, Hamani Diori, et entretenues par leurs successeurs Sourou Migan Apithy, Justin Ahomadégbé, Seyni Kountché, Ali Saibou, Mahamane Ousmane, Mamadou Tandja, Mathieu Kérékou, Nicéphore Dieudonné Soglo, et Boni Yayi« .

Dans un communiqué conjoint émis depuis Cotonou, les bureaux des deux anciens chefs d’État ont exprimé leur gratitude envers leurs prédécesseurs pour avoir établi et maintenu une coexistence pacifique et mutuellement avantageuse. Nicéphore Soglo et Boni Yayi voient cette mission comme une continuation de cet héritage précieux et exhortent les populations frères du Niger et du Bénin à les soutenir par leurs prières. « Les présidents Soglo et Yayi invitent les peuples frères du Niger et du Bénin à demeurer en prière pour accompagner cette noble mission pour une sortie de crise heureuse. Que Dieu bénisse et comble de sa paix le Niger et le Bénin », conclut le communiqué.