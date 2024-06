Déclaré mort depuis 20 ans, il se bat pour démontrer qu’il est bel et bien en vie

Dominique Le May. Photo : Franck Dubray / Ouest France

Dominique Le May, un retraité français de 67 ans, se trouve plongé dans un combat kafkaïen pour prouver qu’il est bel et bien vivant, malgré une déclaration officielle de décès qui le hante depuis deux décennies. Cette saga commence dans le Finistère, où il avait quitté pour échapper à un passé trouble, seulement pour être rattrapé par une erreur administrative monumentale.

Les péripéties de Dominique Le May prennent une autre tournure lorsqu’il se rend compte, après une visite infructueuse à la pharmacie pour récupérer ses médicaments, que sa carte maladie est invalide. C’est lors de sa réclamation à la Caisse d’assurance maladie que la terrible nouvelle tombe : il est officiellement « déclaré mort ». Cette méprise administrative l’a non seulement privé de soins médicaux essentiels, mais a également entraîné la suspension de son aide au logement et de sa modeste pension.

Vivant dans un appartement sur l’île de Nantes, où il avait espéré commencer une nouvelle vie loin de son passé tumultueux qui l’a fait passé par la case prison, Dominique Le May se retrouve maintenant confronté à des difficultés matérielles sévères. « Il me reste des choses dans le congélateur. Et mon propriétaire est plutôt compréhensif pour le loyer. Mais j’ai peur qu’on me coupe le téléphone », confie-t-il au Ouest France, soulignant les implications pratiques désastreuses de sa situation.

Son cheminement dans l’ombre depuis sa libération de prison en 1998 avait été façonné par une volonté de se reconstruire loin des regards et des jugements du passé. Pourtant, une simple vérification aurait dû suffire à confirmer son statut de personne vivante. « C’est l’État que j’attaque, ils n’ont pas fait leur boulot! Ils savaient que j’étais sorti de prison à Nantes en 1998. Ce n’était pas difficile de faire le rapprochement… », dénonce-t-il avec une frustration compréhensible.