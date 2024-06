Dédollarisation : une célèbre banque donne son avis sur l’initiative des BRICS

HSBC (DR)

La dédollarisation, concept économique de plus en plus prévalent, fait référence au processus par lequel les pays cherchent à réduire leur dépendance envers le dollar américain dans les échanges commerciaux internationaux. Cette stratégie est notamment promue par le groupe des BRICS, une alliance de cinq grandes économies émergentes : le Brésil, la Russie, l‘Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Ces nations tentent de renforcer leurs monnaies locales et de les utiliser davantage dans leurs transactions bilatérales et multilatérales, réduisant ainsi leur exposition au dollar.

Dans ce contexte, la banque HSBC a récemment partagé son analyse sur l’avenir du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale, en pleine montée des initiatives de dédollarisation par les BRICS. James Steel, analyste en chef des matières premières chez HSBC Securities, a exprimé un optimisme prudent lors d’un entretien avec Bloomberg. Selon lui, malgré une légère baisse des réserves en dollars, aucune menace significative n’a encore ébranlé la suprématie du dollar. Steel souligne que les banques centrales des pays du BRICS et d’autres nations en développement ont commencé à diversifier leurs réserves, s’éloignant du dollar et accumulant massivement de l’or depuis 2022, notamment suite aux sanctions imposées par les États-Unis à la Russie.

Steel reste confiant que le dollar américain maintiendra sa position dominante sur le marché mondial. « Nous ne croyons pas qu’il y aura une perte de souveraineté du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale pour les dix à vingt prochaines années, pour des raisons que nous pourrions discuter pendant des heures« , a-t-il affirmé.

Cependant, les initiatives de dédollarisation des BRICS et d’autres pays en développement représentent une dynamique intéressante dans le paysage économique mondial. La montée en puissance de ces économies pourrait potentiellement influencer les relations commerciales internationales et les politiques monétaires à long terme.

En analysant les implications de ces mouvements, il est possible que le dollar américain reste la monnaie de réserve de facto pour une bon moment, comme l’indique HSBC. Néanmoins, la progression continue vers une diversification des réserves et l’utilisation accrue des monnaies locales par les BRICS pourraient, à terme, éroder la position du dollar. Si les prédictions d’HSBC se concrétisent, l’agenda de dédollarisation des BRICS incite à une réflexion profonde sur l’avenir de l’économie mondiale et la stabilité des systèmes financiers internationaux.

Cet avis de HSBC met en lumière la complexité et les défis associés à la dédollarisation, soulignant l’importance des stratégies économiques à long terme pour les puissances montantes et établies. En définitive, la dynamique entre les ambitions des BRICS et la résilience du dollar américain pourrait bien façonner l’avenir des échanges mondiaux et de la gouvernance économique internationale.