Eau potable au Bénin : les travaux de la mesure d’urgence lancés à Akpakpa

mrjn Photography - Unsplash

Les travaux de la mesure d’urgence pour le renforcement en eau potable de la zone d’Akpakpa (Cotonou) et Agblangandan (Sèmè-Kpodji) à partir des champs de captage de Porto-Novo ont été lancés par Samou Adambi, ministre de l’Énergie, de l’eau et des mines, en présence de Raphaël Akotegnon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, mardi 11 juin 2024.

Dans moins de 15 mois, les populations d’Akpakpa à Cotonou et celles d’Agblangandan dans la commune de Sèmè-kpodji tourneront définitivement dos aux perturbations qu’elles subissent actuellement dans la fourniture d’eau potable. D’un montant d’environ 17 milliards de FCFA, ce projet permettra de conjuguer à jamais au passé les désagréments actuels dans la zone d’Akpakpa et d’Agblangandan. « Le gouvernement fait de l’accès à l’eau potable pour tous une priorité.

Ce projet, dont les travaux sont prévus pour durer 15 mois, vient sonner le glas du déficit d’eau potable dans les localités d’Akpakpa, d’Agblangandan et environs. Le projet va permettre de satisfaire les besoins en eau potable des populations, de combler le déficit en eau à l’horizon 2030, d’augmenter la couverture nationale en eau potable par la Soneb », a déclaré Samou Adambi.

Les travaux vont consister à la réalisation à Sèmè-kpodji d’une usine de traitement d’eau d’une capacité de 1000m3/ heure ; de l’installation d’équipements hydraulique, électrique et électromécanique de 04 nouveaux forages ; de la construction d’un réservoir semi-enterré de 1000m3; de la construction d’un réservoir surélevé 100m3; d’une télégestion ; d’une canalisation de 35 KM PEHD PN10 de diamètre 280MM à 560MM et divers autres travaux. « C’est une grande joie qui m’anime, car ces travaux vont mettre fin à la pénurie d’eau potable à laquelle les populations d’Akpakpa et d’Agblangandan sont confrontées. C’est la preuve que le gouvernement est dans la planification en ce qui concerne la satisfaction des préoccupations », a laissé entendre le ministre Raphaël Akotegnon. Pour le préfet du département du Littoral, Alain Orounla, le projet dont les travaux ont été lancés est la preuve de ce que le calendrier du gouvernement se déroule chaque jour en dépit de toutes les échéances.