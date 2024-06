Économie en Afrique: ces statistiques inquiétantes sur certains pays

Photo Pixabay

L’Afrique, continent doté d’une richesse naturelle abondante, avec ses vastes réserves de minéraux précieux, de pétrole et de terres fertiles, demeure un géant endormi sur la scène économique mondiale. Malgré ces atouts, le continent est confronté à des défis structurels majeurs qui freinent son développement. Ces obstacles comprennent des systèmes de gouvernance fragiles, des infrastructures insuffisantes et, plus récemment, une dette croissante qui menace la stabilité économique de plusieurs nations.

Un rapport récent de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), intitulé « Un monde de dettes : un fardeau de plus en plus lourd pour la prospérité mondiale », met en lumière une réalité alarmante : le fardeau de la dette dans de nombreux pays africains atteint des niveaux préoccupants. En dix ans, le nombre de pays africains dont le ratio dette/PIB dépasse 60 % a quadruplé, passant de 6 en 2013 à 27 en 2023. Cette augmentation s’explique par des chocs exogènes tels que la pandémie de COVID-19, les tensions géopolitiques liées à la guerre en Ukraine et une crise climatique persistante.

La dette pèse lourdement sur les économies africaines. En 2023, le continent a vu ses paiements d’intérêts nettement augmenter, atteignant 847 milliards de dollars, soit une hausse de 26 % par rapport à 2021. Les pays africains empruntent désormais à des taux significativement plus élevés que ceux des pays développés, avec des taux moyens de 9,8% sur les euro-obligations, comparativement à seulement 0,8% en Allemagne et 2,5% aux États-Unis.

Le service de la dette consomme une part croissante des budgets nationaux, limitant ainsi les investissements dans des secteurs cruciaux comme l’éducation et la santé. En effet, près des deux tiers des Africains vivent dans des pays où les paiements d’intérêts excèdent les dépenses gouvernementales en éducation et en santé. Cette situation a des répercussions directes sur le bien-être des populations et le développement futur du continent.

Dans ce contexte, la CNUCED appelle à une restructuration du système financier mondial pour mieux répondre aux besoins des pays en développement. Elle propose la mise en place de mécanismes de restructuration de la dette plus efficaces, l’augmentation des financements d’urgence pour offrir plus de liquidités en temps de crise, et l’amélioration de l’accès à des financements abordables à long terme par le biais des banques multilatérales de développement et des investissements privés.

Les implications de cette crise de la dette pourraient être vastes. Sans intervention, l’escalade de la dette pourrait non seulement stagner le développement économique, mais aussi exacerber les tensions sociales et politiques. Il est donc crucial que la communauté internationale et les décideurs africains collaborent pour mettre en œuvre des solutions qui allègeront le fardeau de la dette tout en favorisant une croissance inclusive et durable.

Ainsi, si l’Afrique est indéniablement riche en ressources, son véritable potentiel ne sera réalisé que lorsque les obstacles économiques et structurels seront efficacement surmontés. La réforme du système financier mondial et une gestion prudente de la dette sont des étapes indispensables pour sécuriser un avenir prospère pour le continent.