Éducation au Sénégal : Diomaye Faye prend une décision pour les écoles privées

Le président Bassirou Diomaye Faye, a souligné au cours du dernier Conseil des ministres, l’urgence de réguler l’implantation, l’ouverture et le contrôle du fonctionnement des établissements scolaires privés. Cette déclaration intervient dans un contexte où la prolifération des écoles privées suscite des préoccupations croissantes quant à leur conformité aux normes éducatives et à leur accessibilité pour les familles sénégalaises.

Le dirigeant du pays de la Teranga a insisté sur la nécessité de mettre en place une réglementation rigoureuse pour encadrer ces établissements. En effet, il est impératif de garantir que toutes les écoles privées respectent des standards éducatifs élevés et soient accessibles à un plus grand nombre d’élèves. Cela implique également une réglementation stricte des frais de scolarité pour assurer une équité tarifaire.

Cette prise de position du chef de l’État répond à une préoccupation majeure concernant la qualité et l’équité du système éducatif au Sénégal. La multiplication des écoles privées, bien que contribuant à l’élargissement de l’offre éducative, pose des défis en termes de standardisation de l’enseignement et de coût de la scolarité. De nombreux parents se trouvent souvent dans l’incapacité de payer les frais élevés imposés par certains établissements, ce qui accentue les inégalités d’accès à une éducation de qualité.

En vue de répondre à ces enjeux, le président Faye a annoncé des mesures visant à renforcer le contrôle des établissements privés. Cette démarche inclura également l’introduction de critères rigoureux pour l’octroi des autorisations d’ouverture et des inspections régulières pour garantir le respect des normes établies.

Le président Faye a souligné la nécessité d’une régulation des coûts afin de prévenir les pratiques abusives et de promouvoir une plus grande équité dans l’accès à l’éducation. Les frais de scolarité doivent être justes et proportionnés. Cela va permettre à toutes les familles de bénéficier d’une éducation de qualité pour leurs enfants.

Les autorités prévoient de collaborer étroitement avec les parties prenantes du secteur éducatif, y compris les associations de parents, les syndicats d’enseignants et les gestionnaires d’établissements privés, pour assurer une mise en œuvre efficace des nouvelles régulations. Des consultations publiques seront organisées pour recueillir les avis et recommandations de la communauté éducative et s’assurer que les mesures prises répondent aux besoins réels des élèves et de leurs familles.