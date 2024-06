Énergie en Afrique : une institution majeure va bientôt voir le jour

Photo de Bernardo Ferrari sur Unsplash

L’Afrique franchit une étape significative dans ses ambitions énergétiques avec la création de la Banque africaine de l’Énergie (AEB), officiellement lancée ce 4 juin, deux ans après la signature du protocole de création. Cette institution supranationale se donne pour mission de financer divers projets énergétiques sur le continent, en se concentrant particulièrement sur le secteur pétrolier et gazier, tout en restant ouverte aux projets d’énergie renouvelable.

La mise en place de l’AEB répond à un besoin urgent de combler le déficit de financement dans les secteurs pétrolier et gazier africains. Ce déficit constitue un obstacle majeur à la réalisation du potentiel énergétique du continent et à la satisfaction des besoins croissants en électricité. En tant que banque de développement énergétique panafricaine, l’AEB est dotée d’un capital initial de 5 milliards de dollars, destiné à soutenir des projets énergétiques stratégiques.

Les documents d’établissement et la charte de l’AEB ont été signés par Afreximbank et l’Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO), les deux institutions fondatrices de cette nouvelle entité. Cette collaboration symbolise une union des forces pour stimuler le développement énergétique de l’Afrique, en mobilisant des ressources financières cruciales. La Banque africaine de l’Énergie vise à répondre à plusieurs objectifs clés : En priorité, l’AEB se concentrera sur le financement des projets pétroliers et gaziers, secteurs traditionnellement sous-financés en Afrique.

Cela permettra de développer des infrastructures essentielles pour l’exploration, l’extraction et la distribution des ressources énergétiques du continent. En augmentant les investissements dans les secteurs énergétiques, l’AEB contribue à combler le déficit énergétique qui freine le développement économique de nombreux pays africains. Bien que l’accent soit mis sur les hydrocarbures, la banque ne négligera pas les projets d’énergie renouvelable, encourageant ainsi une transition énergétique durable.

Le lancement opérationnel des activités de la banque est prévu pour juillet prochain, avec des attentes élevées quant à son impact sur le secteur énergétique africain. La banque ambitionne de devenir un catalyseur pour les projets énergétiques qui peinent souvent à trouver des financements adéquats en raison de la perception des risques ou de la complexité des marchés financiers locaux.

L’AEB pourrait transformer le paysage énergétique africain en fournissant les ressources nécessaires pour exploiter pleinement les richesses naturelles du continent. En soutenant des projets de grande envergure, la banque contribuera à la création d’emplois, à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie grâce à un accès accru à l’énergie.

Les dirigeants africains, les investisseurs et les partenaires internationaux attendent avec impatience de voir comment l’AEB influencera le développement énergétique du continent. Cette initiative s’inscrit dans une vision plus large de l’autonomisation économique et du développement durable en Afrique. « Ce moment marque une étape importante dans le cheminement de notre continent vers l’indépendance énergétique et le développement durable. En exploitant nos ressources, nous ouvrons la voie à un avenir plus brillant et plus prospère pour tous les Africains » a livré monsieur Tarek El Molla, membre du conseil ministériel de l’APPO et ministre égyptien du Pétrole et des Ressources minérales.