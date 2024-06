Énergie: la Chine en passe de dominer totalement un autre secteur

La République populaire de Chine, déjà reconnue comme un géant mondial dans la production d’énergie solaire, continue d’étendre son influence dans le secteur énergétique. Leader incontesté dans la fabrication de panneaux solaires, elle contrôle plus de 70 % de la production mondiale, une domination qui s’étend désormais à d’autres formes d’énergies renouvelables. L’expertise acquise dans le solaire permet à la Chine de mettre en œuvre des technologies innovantes et de réduire les coûts, positionnant le pays à l’avant-garde de la transition énergétique mondiale.

En 2023, la Chine a fait un bond significatif dans la production d’hydrogène vert, surpassant les attentes avec une production estimée à 220 000 tonnes, bien au-delà de son objectif initial de 200 000 tonnes pour l’année. Cette performance est principalement attribuable à l’augmentation de la capacité des électrolyseurs, ayant atteint une installation cumulée de 1 gigawatt (GW). Ces dispositifs sont essentiels pour la production d’hydrogène vert car ils permettent de décomposer l’eau en oxygène et hydrogène sans émissions de carbone.

La progression de la Chine ne s’arrête pas là. Elle envisageait initialement de déployer près de 2,5 GW de capacité en électrolyseurs, facilitant ainsi une production annuelle qui maintenant dépasse les totaux combinés de nombreux pays. Cette expansion rapide met en lumière l’écart croissant entre la Chine et d’autres régions, notamment l’Union européenne, qui ambitionne de produire et d’importer 20 millions de tonnes d’hydrogène vert d’ici la fin de la décennie.

Cependant, malgré cette avancée vers l’hydrogène vert, une grande partie de la production d’hydrogène en Chine reste issue de sources moins écologiques, comme la gazéification du charbon et le reformage du méthane à la vapeur. Dans le cadre de ses engagements envers les objectifs de double carbone — atteindre un pic d’émissions de CO2 d’ici 2030 et la neutralité carbone d’ici 2060 —, le pays est poussé à accélérer sa transition vers des méthodes de production plus durables.

Un des défis majeurs pour la Chine reste l’alignement de la production d’hydrogène vert avec les centres de demande, majoritairement situés à l’est du pays, tandis que les ressources en énergies renouvelables sont abondantes dans le nord. Pour pallier cette disparité, des projets ambitieux de pipelines d’hydrogène ont été lancés, incluant des infrastructures qui s’étendent sur plusieurs centaines de kilomètres pour relier les zones de production aux centres urbains.

La Chine solidifie sa position de leader en matière de technologies renouvelables, avec l’hydrogène vert comme nouveau front. La mise en place de capacités de production avancées et l’expansion des infrastructures nécessaires pour son transport et sa distribution positionnent la Chine non seulement comme un pionnier, mais aussi comme un modèle potentiel pour d’autres nations aspirant à une économie moins dépendante des énergies fossiles.