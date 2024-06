Espace: la France et la Chine s’allient sur un projet majeur

Photo d'illustration

La coopération entre la Chine et la France dans le domaine spatial a pris une nouvelle dimension avec le lancement récent d’un satellite conçu pour explorer les mystères de l’Univers. Ce projet commun, intitulé « Svom » (Space-based multi-band astronomical Variable Objects Monitor), a pour objectif principal de détecter et d’analyser les sursauts gamma, des phénomènes cosmiques d’une puissance extraordinaire qui peuvent offrir des indices précieux sur l’histoire et l’évolution de l’Univers.

Le lancement a eu lieu samedi à 15h00 heure locale (07h00 GMT) depuis la base spatiale de Xichang, située dans la province du Sichuan en Chine. Le satellite de 930 kilos, équipé de quatre instruments scientifiques (deux français et deux chinois), a été mis en orbite grâce à une fusée Longue Marche 2-C. Cette mission représente une collaboration significative entre l’Asie et l’Occident dans l’exploration spatiale, unissant les efforts et les compétences des ingénieurs des deux nations.

Les Sursauts Gamma : Fenêtres sur le Passé Cosmique

Les sursauts gamma, les explosions les plus puissantes connues dans l’Univers, résultent généralement de l’explosion d’étoiles massives ou de la fusion d’étoiles compactes. Ces événements libèrent une énergie phénoménale, parfois équivalente à celle de plusieurs milliards de soleils. L’étude de ces sursauts permet aux scientifiques de remonter dans le temps, puisque la lumière émise met des milliards d’années à atteindre la Terre, portant avec elle des informations sur les gaz et les galaxies traversés.

Frédéric Daigne, astrophysicien à l’Institut d’astrophysique de Paris et expert en sursauts gamma, souligne l’importance de ces observations pour comprendre l’évolution de l’Univers. « Les sursauts gamma sont des fenêtres sur le passé cosmique. Leur lumière, en parcourant l’espace, nous raconte l’histoire de l’Univers », explique-t-il. Chaque sursaut capturé et étudié offre des données cruciales, permettant de tester les lois de la physique dans des conditions extrêmes impossibles à reproduire sur Terre.

Une Mission aux Multiples Enjeux

Au-delà de leur contribution à la cosmologie, les sursauts gamma sont également étudiés pour leur nature extrême. « Ces explosions nous aident à comprendre les processus violents qui marquent la fin de vie de certaines étoiles », ajoute Frédéric Daigne. Par exemple, le sursaut gamma le plus ancien identifié s’est produit seulement 630 millions d’années après le Big Bang, offrant un aperçu sur une période très ancienne de l’Univers.

La mission « Svom » est donc un outil précieux pour les astrophysiciens du monde entier. En plus de cartographier et d’analyser ces événements cosmiques, le satellite permettra de recueillir des données qui aideront à répondre à des questions fondamentales sur l’Univers. Les informations récoltées enrichiront notre compréhension des lois physiques régissant ces phénomènes et leur impact sur la structure et l’évolution du cosmos.