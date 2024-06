France: « Les étrangers dehors », une soirée raciste crée la polémique

Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen (Photo de Boris MASLARD/PN)

Au fur et à mesure que le Rassemblement National (RN) se rapproche du pouvoir, les mouvements racistes en France semblent gagner en visibilité et en audace. Ce phénomène alarmant trouve un écho particulier dans les récents événements à Rouen, où une soirée prévue sous le slogan “Les étrangers dehors” a suscité une vive controverse. Ce cas soulève des questions plus larges sur la tolérance et le vivre-ensemble dans une société de plus en plus polarisée.

Le bar Le Mora, connu pour ses affiliations avec la droite identitaire, a déclenché un tollé après avoir annoncé sur les réseaux sociaux l’organisation d’une soirée intitulée “Ausländer Raus” (Les étrangers dehors, en allemand) pour le 28 juin 2024. L’affiche promotionnelle, qui mettait en avant un ananas et un cocktail tropical, contrastait étrangement avec le message xénophobe véhiculé par le slogan.

L’indignation ne s’est pas fait attendre. Rapidement, des voix se sont élevées pour condamner l’initiative. Le maire de Rouen, Nicolas Mayer–Rossignol, a été parmi les premiers à réagir. Sur X, il a fermement dénoncé cet événement comme étant xénophobe. “Une soirée ‘Les étrangers dehors’ n’a rien à faire à Rouen, ni nulle part en Europe”, a-t-il affirmé, soulignant la nécessité de respecter les valeurs de tolérance et de coexistence. En conséquence, il a saisi le parquet et la préfecture pour prendre les mesures nécessaires contre les organisateurs de l’événement.

La loi française est claire en matière de racisme, d’antisémitisme et de xénophobie. L’article 1 de la loi n°90-615 du 13 juillet 1990 prévoit la répression de tels actes. Dans ce contexte, l’initiative du bar pourrait même relever d’une qualification pénale, selon l’avis de l’élu. Elle questionne également l’efficacité des mesures existantes pour prévenir et sanctionner de tels débordements.

Cette situation est d’autant plus prégnante que le RN continue de consolider sa position sur l’échiquier politique français, suggérant un possible lien entre la montée de tels événements et l’influence croissante du parti.