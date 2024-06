France : un élu RN veut supprimer la double nationalité… hors pays européen, puis se rétracte

Sébastien Chenu (DR)

Dimanche dernier, une décision sans précédent a été prise par le président Emmanuel Macron, qui a annoncé la dissolution du Parlement français. Cette décision intervient après une poussée significative de l’extrême droite aux récentes élections européennes, marquées par un soutien notable de près de 40% des électeurs à des partis de cette tendance, avec 31,5% des votes en faveur du Rassemblement national (RN) de Jordan Bardella. En réaction, Macron a souligné que la dissolution avait pour but de « redonner la parole au peuple français » avec des élections législatives programmées pour les 30 juin et 7 juillet. Cette initiative a généré un écho retentissant au sein du spectre politique français, spécialement entre la droite traditionnelle et l’extrême droite, cette dernière saluant une opportunité de renforcer sa présence politique.

La double-nationalité

Le vice-président du Rassemblement National à l’Assemblée nationale, Sébastien Chenu, a relancé jeudi dernier un débat houleux sur la suppression de la double nationalité pour les individus hors de l’Union européenne, lors d’une apparition sur le plateau de « Touche Pas à Mon Poste » (TPMP) animé par Cyril Hanouna. Chenu a argué que l’identité nationale était diluée par la possession de plusieurs passeports, insinuant une impossibilité d’allégeance multiple.

Cependant, il semble que cette position ne soit pas totalement arrimée au sein de son propre parti. Peu après son passage télévisé, Chenu s’est rétracté, précisant via Twitter que Marine Le Pen, la cheffe du parti, avait déjà abandonné cette proposition, reconnue pour être controversée et complexe à mettre en œuvre, notamment en raison des restrictions légales de certains pays comme le Maroc.

Cette volte-face n’a pas manqué de susciter des critiques, notamment de la part d’Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui a ironiquement commenté les changements fréquents de position de Le Pen, soulignant les confusions au sein de son parti.

Analyse des implications

L’incident soulève des questions sur la cohérence et la stabilité des positions politiques du RN, surtout en un moment où le parti cherche à consolider son pouvoir potentiel suite aux récentes élections. La question de la double nationalité n’est pas seulement un enjeu pour l’extrême droite mais touche également à des principes plus larges de nationalité et d’identité, ayant été explorée, bien que de manière plus limitée, par le gouvernement actuel de Macron.

L’affaire de la double nationalité, bien qu’apparemment mise de côté par le RN, continue de révéler les tensions et les défis internes au parti, ainsi que les dilemmes éthiques et pratiques associés à la gestion de l’identité nationale dans une France de plus en plus diversifiée. Alors que le pays se prépare pour les prochaines élections législatives, les positions des différents partis sur des questions aussi sensibles seront cruciales pour façonner l’avenir politique et social de la France.

Marine Le Pen change tellement d’avis que même le pauvre Chenu ne sait plus où il habite.



Il défend pendant 10 minutes une mesure qu’elle a renié il y a quelques mois.



La mesure en question? Une broutille! Supprimer la double nationalité. pic.twitter.com/HK1iyPp1mT — Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) June 13, 2024