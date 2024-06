Global Peace Index 2024 : Les dix pays les plus pacifiques du monde

Islande (Photo DR)

À l’échelle mondiale, les disparités en matière de paix demeurent significatives, révélant des dynamiques régionales complexes et des tendances variées en termes de sécurité et de stabilité. L’indice de paix mondial de 2024, publié par l’Institut pour l’Économie et la Paix (IEP), met en lumière ces différences tout en classant les nations selon leur degré de pacifisme.

Contexte mondial de la paix

En Amérique du Nord, une détérioration notable de la paix est observée, principalement due à une augmentation de la criminalité violente et de la peur de la violence au Canada et aux États-Unis. Par contraste, l’Europe occidentale reste la région la plus paisible du monde, abritant sept des dix pays les plus pacifiques. Cette position est soutenue par un faible niveau de conflits internes et de stabilité politique, ainsi qu’un développement socio-économique élevé.

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, une réalité différente prévaut, cette zone étant la moins paisible globalement, avec quatre des dix pays les moins pacifiques du monde. L’Afrique subsaharienne n’est pas loin derrière, ayant également enregistré une baisse de la paix cette année.

Les dix nations les plus pacifiques

Islande : Ce pays reste le plus paisible au monde pour la 17e année consécutive. Sans armée, marine, ni force aérienne, et avec des taux de criminalité extrêmement bas, l’Islande bénéficie également d’un système éducatif et de bien-être enviable. Irlande : L’Irlande se distingue par son haut niveau de développement, sa prospérité et son absence de conflits majeurs. Elle figure parmi les pays les plus sûrs et est fréquemment citée comme l’une des nations les plus heureuses du monde. Autriche : Malgré quelques tensions sociales, l’Autriche continue de jouir d’une grande stabilité et d’une qualité de vie élevée, avec un fort engagement envers la coopération régionale. Nouvelle-Zélande : Bien qu’elle ait légèrement reculé dans le classement en raison d’une augmentation des importations et des exportations d’armes, la Nouvelle-Zélande reste un modèle de société pacifique avec de forts indices de sécurité et de bien-être social. Singapour : Singapour a grandement amélioré sa position grâce à sa sécurité sociétale élevée et ses faibles niveaux de conflit domestique et international, malgré un niveau de militarisation relativement élevé. Suisse : Connu pour sa neutralité et sa stabilité politique, ce pays maintient une position élevée grâce à son engagement envers la diversité linguistique et religieuse et une qualité de vie supérieure. Portugal : Le Portugal continue de gravir les échelons de l’indice grâce à sa qualité de vie élevée, son équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et sa sécurité personnelle. Danemark : Malgré une légère baisse, le Danemark reste l’un des pays les plus sûrs et les plus stables, avec un haut degré de liberté de presse et de respect des droits humains. Slovénie : La Slovénie, avec sa grande biodiversité et son engagement envers la paix, est le pays le plus pacifique de l’Europe centrale et orientale. Malaisie : Entrant pour la première fois dans le top 10, la Malaisie bénéficie de politiques gouvernementales favorisant la tolérance et l’inclusivité, ce qui a permis d’améliorer sa position dans l’indice.

Perspectives futures

Les résultats du Global Peace Index 2024 illustrent non seulement les défis mondiaux en matière de paix et de sécurité, mais offrent aussi un aperçu des efforts réussis de certains pays pour surmonter leur passé conflictuel et bâtir des sociétés plus pacifiques. Ces exemples montrent que, malgré les troubles globaux, des avancées