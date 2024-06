France: vers un procès pour Bolloré dans l’affaire du port du Togo

Vincent Bolloré, figure emblématique du capitalisme français, est à la tête d’un empire industriel et médiatique qui s’étend bien au-delà des frontières de l’Hexagone, notamment en Afrique où il a développé d’importantes infrastructures portuaires et logistiques. Cependant, le parcours de Bolloré sur ce continent est parsemé de controverses, notamment des accusations d’obtention frauduleuse de concessions portuaires. Ces affaires ont jeté une ombre sur sa réputation, mêlant affaires et politique dans des contextes souvent opaques.

Selon des informations récentes, le Parquet national financier (PNF) a requis le renvoi en procès de Vincent Bolloré pour des charges de corruption liées à l’attribution des gestions des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée. Les investigations, lancées en 2013, pointent du doigt l’utilisation par le groupe Bolloré des services de conseil politique de sa filiale Euro RSCG pour influencer les décisions portuaires lors des élections présidentielles de 2010 dans ces pays.

En 2021, une tentative de clôturer l’affaire par une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) a été rejetée par le tribunal, malgré l’admission des faits par Bolloré et ses coaccusés et l’acceptation d’une amende. Cette décision a été contestée en cassation par Bolloré, affirmant une atteinte à sa présomption d’innocence. Cependant, la plus haute juridiction a maintenu la validité de la procédure, préparant le terrain pour un procès pénal potentiel.

Les avocats de Bolloré, face à cette perspective, ont annoncé leur intention de demander un non-lieu, critiquant le dossier comme juridiquement vide et marqué par des erreurs procédurales qui, selon eux, compromettent la possibilité d’un jugement impartial. La décision de renvoyer ou non l’affaire en procès est désormais entre les mains du juge d’instruction financier Serge Tournaire. Pendant ce temps, le dossier continue de susciter de vifs débats sur les pratiques des multinationales françaises en Afrique.