Gaz en Afrique : 21,3 milliards de m3 découverts

Une découverte majeure a été annoncée ce samedi 15 juin par le ministère éthiopien de l’Énergie. En effet, l’exploration menée dans la région de l’Ogaden, dans le sud-est du pays, a révélé la présence de 21,3 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Cette découverte, qualifiée de « prometteuse » par les autorités, pourrait avoir un impact significatif sur l’avenir énergétique de l’Éthiopie.

Ces réserves de gaz naturel ont été identifiées au cours de forages effectués dans 19 puits. Elles viennent confirmer les données d’exploration préliminaires obtenues par la société pétrolière chinoise Poly-GCL, avec laquelle les autorités éthiopiennes avaient mis fin à leur collaboration au cours du dernier trimestre de 2022. Malgré ce changement de partenaire, l’exploration dans la zone de 3 500 km² se poursuit, sous la houlette d’un nouveau contractant.

Cette détermination illustre l’importance stratégique que l’Éthiopie accorde à ce gisement potentiel. La découverte au niveau de l’Ogaden ne constitue pas un fait isolé. D’autres gisements de gaz naturel et de pétrole de taille plus modeste ont été recensés dans six autres bassins d’exploration à travers le pays, notamment à Mekele, Metema, Omo Sud et Gambella.

Les autorités éthiopiennes affichent des ambitions claires pour l’exploitation de ces ressources naturelles. L’objectif est de produire du gaz naturel d’ici 2025. Cette production devrait permettre au pays de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations d’énergie, tout en stimulant sa croissance économique. L’exploitation de ces gisements de gaz naturel pourrait avoir des retombées positives considérables pour l’Éthiopie.

En plus de l’aspect économique, l’accès à l’énergie pour les populations rurales pourrait s’améliorer, tout comme la performance du secteur agricole et industriel. Néanmoins, il est important de noter que l’exploitation de ces ressources naturelles ne va pas sans défis. La mise en place d’infrastructures adéquates, la préservation de l’environnement et la gestion équitable des revenus générés par le gaz sont autant d’aspects qu’il faudra aborder avec attention.

La découverte de gaz naturel dans la région de l’Ogaden marque un tournant potentiel pour l’Éthiopie. Cette manne énergétique pourrait contribuer à la transformation du pays, en le propulsant vers une croissance économique durable et un développement humain amélioré.

La clé du succès résidera dans la gestion éclairée de cette ressource précieuse et dans la répartition équitable de ses bénéfices au profit de l’ensemble de la population. Notons que le pays d’Afrique de l’Est a mis en place divers mécanismes pour valoriser l’ensemble de son secteur énergétique, que ce soit avec les hydrocarbures ou les énergies renouvelables.