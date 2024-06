Homosexuels: le conseil cinglant du pape François à ceux qui veulent devenir prêtres

Pape François (PHOTO / REUTERS/ Remo Casilli)

L’Église catholique a toujours adopté une position complexe et souvent controversée sur la question de l’homosexualité, en équilibrant sa doctrine théologique avec des appels progressifs à la compassion. Historiquement, l’Église a enseigné que les actes homosexuels sont pécheurs, tout en affirmant que les personnes homosexuelles doivent être traitées avec respect et dignité. Cette dualité s’est manifestée dans diverses déclarations officielles et dans les actions de ses leaders, créant parfois des tensions au sein de la communauté catholique et au-delà.

Récemment, lors d’une rencontre privée avec deux cents prêtres à l’université pontificale salésienne de Rome, le pape François a abordé directement la question de l’admission des homosexuels au sacerdoce. Il a clairement exprimé son conseil aux candidats homosexuels au sacerdoce, suggérant que, bien qu’ils soient « de bons garçons » et « cherchent le Seigneur », il serait préférable de les orienter « vers un bon père spirituel, vers un psychologue » plutôt que de les accepter au séminaire.

Le pape François a également évoqué lors de cette réunion l’existence d’une « atmosphère de frociaggine » au sein du Vatican, employant un terme romain péjoratif pour caractériser l’environnement. Ce choix de mots a suscité des controverses, notamment parce qu’il s’agit de la deuxième fois en moins d’un mois que François utilise ce terme, ayant déjà été contraint de présenter des excuses publiques après son emploi lors d’une réunion avec des évêques italiens.

La récente déclaration du pape François réaffirme les défis que l’Église catholique rencontre en tentant de concilier ses enseignements traditionnels avec les réalités du monde occidental, notamment avec l’inclusion et la diversité qui sont de plus en plus valorisées. En s’adressant ainsi à la question de l’homosexualité dans le sacerdoce, le pape souligne l’importance d’une réflexion profonde et d’une guidance spirituelle adéquate pour ceux qui envisagent cette vocation, tout en maintenant les doctrines de l’Église.