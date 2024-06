IOS18 : voici les principaux changements à venir

iPhone (Photo Unsplash)

Au cours de la dernière décennie, Apple a incontestablement façonné l’univers des smartphones avec des innovations devenant rapidement des normes industrielles. Le lancement de l’App Store, l’intégration d’assistants vocaux comme Siri, et les avancées notables en matière de sécurité et de confidentialité sont autant de jalons qui ont défini l’orientation du marché mobile. Cette année, la firme de Cupertino promet de révolutionner une fois de plus l’expérience utilisateur avec iOS 18, annoncé comme l’un des plus grands pas en avant dans l’histoire de la plateforme.

Nouveautés et personnalisations avancées

Présenté à Toronto, iOS 18 marque une étape importante avec des options de personnalisation enrichies qui répondent aux désirs croissants de personnalisation des utilisateurs. La capacité de réarranger librement icônes et widgets sur l’écran d’accueil ou de modifier les commandes de l’écran de verrouillage souligne cette orientation vers une expérience toujours plus individualisée.

Redesign majeur de Photos et de Control Center

La refonte de l’application Photos est sans doute la plus conséquente jamais réalisée, proposant une vue unifiée qui simplifie la navigation et met en avant de nouvelles collections thématiques. Quant au Control Center, il bénéficie également d’un redesign permettant un accès facilité à des contrôles fréquemment utilisés et la possibilité d’intégrer des contrôles de tierces parties.

Communications enrichies et intelligentes

iOS 18 enrichit Messages avec de nouveaux effets textuels et la possibilité d’envoyer des messages programmés, offrant plus de moyens de personnaliser la communication. De plus, l’introduction d’Apple Intelligence vise à améliorer l’interaction utilisateur-machine en s’appuyant sur des modèles génératifs et un contexte personnel, promettant une assistance plus intuitive et privée.

Capacités innovantes en matière de messagerie et de mail

Avec iOS 18, les utilisateurs pourront envoyer des messages via satellite, étendant ainsi la connectivité dans des zones auparavant inaccessibles. L’application Mail n’est pas en reste avec de nouvelles méthodes de tri des emails qui utilisent l’intelligence embarquée pour catégoriser et hiérarchiser les communications.

Safari et nouvelles fonctionnalités de sécurité

Safari continue d’évoluer avec de nouvelles fonctionnalités comme Highlights et une expérience Reader améliorée, facilitant l’accès à l’information tout en minimisant les distractions. Sur le front de la sécurité, les nouvelles mises à jour permettent de verrouiller et de masquer des applications spécifiques, augmentant ainsi la confidentialité des utilisateurs.

Implications pour l’avenir

L’introduction de iOS 18 pourrait redéfinir une fois de plus les attentes des utilisateurs en matière de fonctionnalités et d’interaction avec leurs appareils. En mettant l’accent sur la personnalisation, la communication améliorée, et la sécurité renforcée, Apple semble préparer le terrain pour une nouvelle ère d’engagement numérique, où l’expérience utilisateur et la protection des données personnelles sont primordiales. Cette mise à jour, prévue pour l’automne, est susceptible de solidifier davantage la position d’Apple comme leader innovant dans le secteur technologique.