Journée mondiale de l’océan : le Réseau des femmes journalistes du Bénin en action

Sur le thème « Renouveler en profondeur notre action », l’édition de l’année 2024 de la Journée mondiale de l’océan a été célébrée au Bénin par le Réseau des femmes journalistes pour l’océan sur le thème ‹‹ Réveillez de nouvelles profondeurs ››. Cette journée a été caractérisée par plusieurs communications sur les missions et attributions de l’Institut national des recherches halieutiques et océanographiques du Bénin, ( Inrho), l’érosion côtière et les aires marines protégées.

Inrho intervient dans la protection de l’environnement. Les experts de cet institut évaluent le degré de pollution de l’océan Atlantique et font des propositions pour la protection de l’océan. L’Institut national des recherches halieutiques et océanographiques du Bénin fait également le suivi de l’érosion côtière et fait des prévisions océanographiques pour prévenir les populations et notamment les pêcheurs s’il a danger d’aller en mer. Inrho évalue le stock des ressources halieutiques disponibles et fait des propositions pour une bonne gestion de ces ressources. Avec La présence des journalistes au siège de l’Institut ce 08 juin, le directeur de l’Inrho Zacharie Sohou a invité les populations béninoises à adopter des comportements citoyens pour préserver l’écosystème. L’équipe du Réseau des femmes journalistes pour l’océan, après avoir suivi la série de communications au siège de l’Inrho a effectué une descente sur l’aire marine protégée de Donatin à Cotonou. Inès Kouassi-Nanga, présidente du Réseau des femmes journalistes pour l’océan, a indiqué que cette activité est d’une grande importance pour que le réseau puisse agir pour montrer davantage son engagement pour la protection de l’environnement en général et de l’océan en particulier. ‹‹ Les productions journalistiques qui découleront de cette activité permettront de sensibiliser les populations sur l’importance de l’océan pour la vie humaine et la responsabilité de chacun dans sa protection ››, a-t-elle affirmé.

Publicité

Les profondeurs des océans sont au centre du thème de cette édition de la Journée mondiale de l’océan, car jusqu’à présent, juste un dixième de l’océan est exploré. Alors qu’il importe de comprendre l’océan et ses caractéristiques entières afin de pouvoir mieux l’exploiter et mieux le protéger. Une meilleure exploration des océans va aussi permettre de développer de nouvelles filières pour le bien des humains et de l’environnement.