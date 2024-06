La famille Obama en deuil, l’émouvant hommage de Michelle

Ce samedi 1er juin, une nouvelle triste a été annoncée par la famille Obama : Marian Robinson, la mère de Michelle Obama, est décédée à l’âge de 86 ans. Cette annonce a été faite par l’ancienne Première dame des États-Unis à travers un émouvant message sur Instagram. Michelle a décrit sa mère comme son « roc« , une présence constante et un soutien indéfectible pour toute la famille.

Marian Robinson, née en 1937 à Chicago, a grandi au sein d’une fratrie de sept enfants. Elle avait initialement entrepris des études pour devenir enseignante mais a finalement choisi une carrière de secrétaire. C’est dans ce contexte qu’elle a rencontré son futur mari, Fraser Robinson. Ensemble, ils ont élevé deux enfants, Craig et Michelle, dans leur ville natale.

L’histoire de Marian a pris un tournant en 2008 lorsque Barack Obama a été élu président des États-Unis. Soucieuse d’apporter son soutien à sa fille et son gendre dans cette nouvelle étape de leur vie, elle a décidé de quitter Chicago pour emménager à la Maison-Blanche. Dans une interview avec CBS, elle avait expliqué avoir pris cette décision car elle pensait que « la vie serait très difficile » pour eux sans son aide.

Durant les deux mandats de Barack Obama, Marian Robinson a joué un rôle crucial auprès de ses petits-enfants. En véritable pilier familial, elle a veillé sur eux, les inspirant et les guidant à chaque étape de leur vie. La famille Obama a souligné à quel point elle les avait marqués par son amour et son soutien inconditionnel, les faisant se sentir spéciaux et profondément aimés.

Barack Obama a également rendu hommage à sa belle-mère sur les réseaux sociaux, exprimant la gratitude et l’admiration qu’il avait pour elle. Il a déclaré que Marian Robinson était une personne unique, et que leur famille s’efforcera toujours de suivre l’exemple qu’elle a laissé.