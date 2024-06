Le Code électoral divise les imams du Bénin

Coran (photo Unsplash)

Par le canal d’un communiqué, le Bureau Exécutif National de l’Union Islamique du Bénin a réagi à la dernière sortie effectuée par certains imams le dimanche 23 juin dernier à Parakou. Selon le document signé par l’Imam Idrissou Lemanou Boukary, les déclarations n’émanent pas l’Union. Pour ce responsable de l’union islamique du Bénin, les déclarations de Parakou sont intervenues suite à une sollicitation d’une formation politique.

« L’Union rappelle qu’en réalité, le Président de l’UIB a été sollicité par son Deuxième Vice-Président pour co-célébrer une prière nationale organisée par un parti politique de notre pays. Les événements ont ensuite pris une tournure inattendue, les conduisant à assister à une déclaration de soutien. L’Union regrette les confusions provoquées par cette situation et décline toute implication de ses instances dans ce projet », a précisé le communiqué.

« L’Union souhaite rappeler qu’elle n’a pas vocation à s’opposer aux autres confessions religieuses, notamment sur des questions fondamentales touchant à la vie des citoyens, au développement et à la stabilité du pays. De même, elle n’a pas pour mission de se constituer en organe d’opposition ou de soutien des autorités politiques et administratives du pays à l’image des partis politiques. Par ailleurs, l’Union se réserve le droit de s’exprimer sur la question du code électoral et sur divers sujets d’intérêt national par les moyens et canaux qui lui sont propres », a poursuivi l’Imam Idrissou Lemanou Boukary pour s’opposer aux récentes déclarations de leurs coreligionnaires.

Rappelons que, lors de cette prière du 23 juin dernier à Parakou, a appelé les uns et les autres « au respect des textes de la République ». Mais plus encore du nouveau code électoral. L’imam a également rappelé que le Bénin est un État laïc. « Nous demandons donc à toutes les confessions religieuses de laisser les politiques gérer les affaires politiques », a lancé El Hadj Boukary Idrissou.