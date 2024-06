Le montant faramineux que va hériter les enfants des riches la prochaine décennie

Photo: Sopa Images | Lightrocket | Getty Images

D’ici 2033, une somme faramineuse de 29.000 milliards d’euros sera transférée des parents les plus riches à leurs héritiers. Ce chiffre, tiré d’un rapport récent de l’entreprise Altrata, met en lumière l’énorme concentration de richesses entre les mains de quelques privilégiés à l’échelle mondiale.

Plus d’un million d’individus, chacun détenant plus de 5 millions de dollars (environ 4,68 millions d’euros), sont concernés par cette transmission intergénérationnelle de patrimoine. Parmi eux, les « individus à valeur nette très élevée » (entre 5 et 30 millions de dollars) joueront un rôle majeur, représentant 87% de cette manne financière. Quant aux ultrariches, dépassant les 30 millions de dollars, ils contribueront aux 13% restants.

Une portion significative de cette somme proviendra des milliardaires, au nombre de 1.380, qui représentent à peine 0,1% de l’ensemble des héritages mais détiennent à eux seuls 16% de la richesse transmise, soit environ 5.000 milliards de dollars (4.675 milliards d’euros). Parmi ces héritiers, ceux dont la fortune dépasse les 100 millions de dollars transmettront environ 13.100 milliards d’euros, un chiffre qui souligne encore plus la disparité de la répartition des richesses mondiales.

Le rapport d’Altrata, mis en lumière par Quartz, ne manque pas de souligner l’incroyable disparité dans la distribution des richesses. Environ 4,4 millions de personnes détiennent plus de 5 millions de dollars chacune, avec une fortune combinée de 82.300 milliards d’euros. Cette concentration de richesses, bien que connue, continue de surprendre par son ampleur.

Cependant, un aspect potentiellement positif ressort de cette étude : les jeunes générations de riches héritiers semblent davantage enclines à la philanthropie. D’Arcy Fellona, responsable de la réussite client chez Altrata, mentionne que ces jeunes fortunés montrent un fort intérêt pour la charité et les fondations. Cela pourrait engendrer une forme de redistribution des richesses, bien que limitée, grâce à ces initiatives philanthropiques.