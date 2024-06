Le Niger prend une nouvelle mesure dans le domaine sécuritaire

Photo DR

En juillet 2023, un changement majeur a eu lieu au Niger avec le coup d’État mené par des militaires, ouvrant la voie à une redéfinition des stratégies de sécurité tant au niveau national qu’au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES). Ce groupe de militaires a pris les rênes du pouvoir en exprimant un ferme engagement à stabiliser la situation sécuritaire et à collaborer au niveau régional. À l’échelle nationale, cela s’est notamment traduit par des réformes dans le secteur de la sécurité privée.

Le 10 juin 2024, le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire, a annoncé le retrait des autorisations provisoires d’exercice pour les sociétés privées de sécurité Securi.com, Gadnet Sécurité et Manga Sécurité. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un effort de réorganisation plus large du secteur, en réponse à des préoccupations concernant le respect des normes établies par le gouvernement provisoire.

L’arrêté ministériel précise que ces sociétés ne sont plus autorisées à exercer leur activité de sécurisation de personnes et de biens sur le territoire national, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’autres entités. Il est souligné que toute violation de cette directive est passible de sanctions pénales, telles que prévues par la législation en vigueur. Cette mesure s’inscrit dans une démarche visant à assurer que les opérations de sécurité privée dans le pays soient effectuées dans un cadre légal et transparent.

La restructuration du secteur de la sécurité privée représente un volet important de la stratégie globale de sécurisation initiée par les autorités de transition. Elle a pour objectif de consolider la sécurité publique durant cette période critique et de garantir que les acteurs privés du secteur opèrent en conformité avec les standards gouvernementaux.

L’impact de cette décision pourrait être significatif. D’un côté, elle pourrait entraîner une amélioration de la gestion et de la régulation de la sécurité privée, contribuant ainsi à une meilleure sécurisation de l’espace public. De l’autre, cette mesure pourrait poser des défis pour certaines parties prenantes, notamment les entreprises et individus qui dépendaient des services des sociétés désormais exclues.

En résumé, cette annonce du gouvernement nigérien marque un pas supplémentaire dans l’effort de réorganisation de la sécurité, soulignant l’importance d’une surveillance accrue et d’une régulation rigoureuse dans le secteur privé, dans le cadre plus large des efforts de transition et de stabilisation du pays.