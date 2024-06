Le Sénégal renforce ses relations avec ce pays du golfe

Bassirou Diomaye Faye (republicoftogo)

Depuis quelque temps, le Sénégal adopte une stratégie géopolitique visant à diversifier ses partenariats sur la scène internationale. Cette approche s’inscrit dans un contexte où la préservation des intérêts nationaux requiert une flexibilité et une ouverture accrues vis-à-vis de nouveaux alliés potentiels. Parmi ces nouveaux partenaires, les Émirats Arabes Unis (EAU) émergent comme une alternative crédible et prometteuse.

L’orientation vers les EAU s’inscrit dans une dynamique de renforcement des liens économiques et diplomatiques avec des acteurs non traditionnels, tout en maintenant les relations existantes avec les partenaires historiques. Cette stratégie permet au Sénégal de ne pas dépendre exclusivement de ses alliés traditionnels, diversifiant ainsi ses sources de soutien et de coopération. Les Émirats Arabes Unis, grâce à leur stabilité économique et politique, représentent un partenaire de choix dans cette démarche. Ils offrent des opportunités de coopération dans divers secteurs, allant des infrastructures à l’énergie, en passant par l’agriculture et les technologies de pointe. La collaboration avec les EAU pourrait apporter des investissements significatifs au Sénégal, contribuant ainsi à son développement économique.

Les récentes rencontres diplomatiques entre les autorités sénégalaises et émiraties illustrent cette volonté de rapprochement. Des accords ont été signés dans divers domaines, soulignant l’intérêt mutuel pour une coopération renforcée. Les Émirats Arabes Unis, cherchant, eux aussi, à diversifier leurs partenariats, voient en le Sénégal un partenaire stratégique en Afrique de l’Ouest.

Le rapprochement avec les EAU s’inscrit également dans une vision plus large de la politique étrangère sénégalaise. Il s’agit de jouer un rôle actif dans les affaires internationales, en s’assurant une place dans les discussions mondiales sur des questions clés telles que le développement durable, la sécurité et le commerce international. En élargissant son réseau de partenaires, le Sénégal augmente son influence et sa capacité à défendre ses intérêts sur la scène internationale.

Cette diversification des partenaires est d’autant plus cruciale dans un contexte mondial marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques. En multipliant les alliances, le Sénégal se donne les moyens de faire face à des défis complexes et de saisir de nouvelles opportunités pour son développement.