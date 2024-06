Les nigériens condamnés au Bénin sont rentrés chez eux

Ibra Hadiza, DGA WAPCo Niger. Photo : DR

Ce jeudi 20 juin, les cinq Nigériens en mission pour Wapco Niger ont fait leur retour à Niamey après avoir séjourné au Bénin. Parmi eux se trouvaient la directrice générale adjointe de Wapco Niger, Ibra Hadiza, et deux de ses compatriotes, qui avaient été condamnés à 18 mois de prison avec sursis par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Accompagnés de deux autres collègues, non poursuivis par la Criet, ils ont pris un vol commercial en début de soirée depuis l’aéroport international de Cotonou informe RFI. Le voyage retour s’est déroulé en présence de leurs avocats nigériens, maître Yaya Mounkaila, ancien bâtonnier, et maître Moumouni Maman Hachirou. Ces derniers, en collaboration avec leur conseil béninois, avaient assisté les condamnés lors de leur procès et avaient prolongé leur séjour pour les accompagner durant les formalités de sortie.

Publicité

Après leur libération, les trois condamnés avaient séjourné dans un hôtel de Cotonou. La veille de leur départ, la police judiciaire béninoise leur avait restitué leurs passeports, ordinateurs et téléphones, leur permettant de finaliser les arrangements de voyage sans encombre précise la même source. Le retour s’est déroulé sans incident majeur jusqu’à leur arrivée à Niamey.

À leur atterrissage en début de soirée, les cinq Nigériens ont été accueillis chaleureusement par le Premier ministre nigérien. Peu de temps après, ils ont été reçus par le chef de la junte, marquant ainsi la fin d’une mission marquée par des épreuves judiciaires au Bénin.