La production de dattes occupe une place prépondérante dans le paysage agricole mondial, avec une superficie totale de plus de 1,09 million d’hectares consacrés à cette culture. Selon les données de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la production globale de dattes dépasse 8,5 millions de tonnes par an, englobant environ 5 000 variétés différentes.

Les pays arabes dominent largement ce secteur, représentant plus de 77 % de la production mondiale, soit environ 6,6 millions de tonnes par an. Cette prédominance s’explique par la présence d’environ 160 millions de palmiers dattiers dans ces régions, principalement en Asie et en Afrique. En effet, l’Asie contribue à 55,8 % de la production mondiale, tandis que l’Afrique en fournit 43,4 %.

Les Émirats arabes unis, la Tunisie et le Pakistan figurent parmi les plus grands exportateurs de dattes par quantité, avec respectivement 258 655 tonnes, 130 307 tonnes et 106 989 tonnes. Israël, bien que souvent controversé dans ce contexte en raison de la provenance de ses dattes des colonies de la vallée du Jourdain occupée, se classe également parmi les principaux exportateurs avec 85 025 tonnes.

En termes de revenus, Israël occupe la première place avec 331,55 millions de dollars en 2022, suivi par les Émirats arabes unis avec 285,5 millions de dollars et la Tunisie avec 244,75 millions de dollars. Les États-Unis et l’Égypte complètent ce classement, générant respectivement 82,34 millions de dollars et 69,5 millions de dollars de revenus.

Les pays arabes ne sont pas seulement des producteurs dominants, mais aussi des acteurs majeurs dans l’exportation de dattes. Cependant, ces exportations ne se font pas sans controverses. Par exemple, la moitié des dattes israéliennes sont exportées vers l’Europe, avec le Royaume-Uni comme deuxième plus grand importateur. Cette situation a conduit à des appels au boycott des dattes israéliennes, particulièrement pendant le Ramadan, en signe de protestation contre l’occupation et les politiques israéliennes.

Les exportations de dattes par d’autres pays montrent une diversité géographique notable. Les États-Unis, la Turquie et les territoires palestiniens occupés font également partie des principaux exportateurs, avec des quantités respectives de 15 787 tonnes, 14 730 tonnes et 13 000 tonnes. En Europe, les Pays-Bas et la France sont des acteurs importants avec 12 939 tonnes et 11 896 tonnes exportées.

Les revenus générés par ces exportations varient également. Les Pays-Bas, les territoires palestiniens occupés et le Pakistan figurent parmi les dix premiers en termes de revenus, avec respectivement 62,4 millions de dollars, 50,16 millions de dollars et 42 millions de dollars en 2022. D’autres pays comme la Jordanie, le Mexique et la Turquie suivent avec des revenus significatifs de 40,26 millions de dollars, 35 millions de dollars et 30,25 millions de dollars respectivement.