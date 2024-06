Lune: la Chine a franchi une étape dans l’exploration

Photo de la NASA - Unsplash

Le 2 juin dernier, la mission chinoise Chang’e 6 a atteint une nouvelle étape dans l’exploration lunaire en déposant un drapeau national sur la face cachée de la Lune. Cet exploit, au-delà de sa portée symbolique, incarne une avancée technologique impressionnante.

Ce drapeau, bien que de petite taille (300 mm sur 200 mm, soit l’équivalent d’une feuille A4) et léger (11,3 g), est remarquable par sa conception en basalte lunaire. Le choix de cette roche volcanique abondante sur la Lune reflète une stratégie innovante : utiliser les ressources disponibles sur place plutôt que d’importer des matériaux depuis la Terre. Cette approche, connue sous le nom de principe d’utilisation in situ, vise à promouvoir une exploration spatiale durable.

Cao Genyang, professeur à l’Université textile de Wuhan et membre de l’équipe de développement, explique que cette idée a émergé après l’analyse des échantillons ramenés par la mission Chang’e 5. Ces analyses ont révélé que le basalte constituait le principal composant du sol lunaire. À partir de cette découverte, l’équipe a exploré les possibilités d’utiliser ce matériau abondant comme fibre inorganique haute performance.

Transformer le basalte en un drapeau capable de résister aux conditions extrêmes de la surface lunaire a représenté un défi considérable. En effet, le basalte est une fibre inorganique lisse et cassante, compliquant sa filature et la conservation de ses couleurs. Wang Yunli, également professeur à l’Université textile de Wuhan, a détaillé les techniques spécialisées nécessaires pour l’impression et la teinture, adaptées aux conditions lunaires et aux exigences du voyage spatial.

Le processus de fabrication du drapeau a débuté par la collecte et le mélange de roches de basalte. Ces roches ont été réduites en fragments minuscules puis transformées en fibres ultrafines. Ces fibres ont ensuite été filées en fils, tissées pour former un tissu, puis imprimées. Des méthodes physiques et chimiques spécifiques ont été employées pour améliorer les performances du tissu, aboutissant à un matériau composite contenant 62 % de basalte.

La production du drapeau s’est achevée par des étapes de découpe, de parage et de couture au laser, aboutissant à la création du drapeau final. Le déploiement de ce drapeau par la mission Chang’e 6 symbolise une avancée majeure dans la technologie textile et l’exploration lunaire.

Cette prouesse démontre la capacité de la Chine à innover en exploitant des ressources extraterrestres et à surmonter des défis technologiques complexes. Elle pave également la voie à de futures missions d’exploration et à une utilisation plus efficiente des matériaux disponibles sur d’autres corps célestes.