Maghreb: ce pays mise sur d’autres secteurs pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures

Pour assurer une économie durable et diversifiée, l’Algérie a entrepris une politique ambitieuse visant à réduire sa dépendance aux hydrocarbures. En se tournant vers des secteurs autrefois dominés par les importations, le pays vise désormais à renforcer ses capacités de production locale et à stimuler les exportations.

Lors de l’inauguration de la 55e édition de la Foire Internationale d’Alger (FIA), le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a présenté des chiffres impressionnants concernant plusieurs secteurs clés de l’économie. Selon lui, ces secteurs pourraient aider l’Algérie à atteindre l’objectif ambitieux de 29 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures d’ici 2030.

Le Secteur Agroalimentaire

L’agroalimentaire, autrefois grand importateur de produits tels que les pâtes, les boissons et les biscuits, est désormais un pilier de l’exportation algérienne. En 2023, ce secteur a généré 49 millions de dollars d’exportations, reflétant une transformation notable. Les efforts pour produire localement ont permis non seulement de satisfaire la demande intérieure mais aussi de conquérir les marchés internationaux.

L’Industrie Minérale

Les produits miniers, comprenant l’or, le zinc, le phosphate et le cuivre, jouent également un rôle crucial dans la stratégie d’exportation. L’industrie minérale algérienne, en pleine expansion, offre des perspectives prometteuses pour les années à venir, augmentant ainsi les recettes d’exportation.

Les Matériaux de Construction

Autrefois dépendant des importations, le secteur des matériaux de construction a réalisé des progrès remarquables. En 2023, les exportations de ciment et autres matériaux ont atteint 1,3 milliard de dollars. Cette performance est le résultat de politiques visant à renforcer la production locale et à réduire les coûts d’importation.

L’Industrie et la Mécanique

L’industrie, incluant les produits sidérurgiques, métalliques et mécaniques, a également connu une croissance impressionnante. En 2022, les exportations industrielles ont totalisé 6,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 55% par rapport à l’année précédente. Cette dynamique est le fruit d’innovations technologiques et d’investissements importants dans le secteur.

Le Secteur des Services et du Tourisme

Le ministre Zitouni a également mis en lumière le potentiel des services, notamment les technologies de l’information et de la communication. De plus, le tourisme, particulièrement le tourisme saharien et thermal, offre des opportunités considérables pour diversifier les sources de revenus du pays.

Bilan et Perspectives

Les résultats de ces politiques sont encourageants. Par exemple, les exportations de produits agricoles et agroalimentaires ont atteint 397 millions de dollars en 2023, avec une croissance annuelle moyenne de 11%. Le secteur des produits halieutiques, quant à lui, a enregistré une croissance annuelle de 66%, atteignant 34,36 millions de dollars d’exportations.